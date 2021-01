CME Group  Handelsvolumen im Dezember und Gesamtjahr 2020

Der Börsenbetreiber CME Group , der unter anderem die New Yorker Rohstoffterminbörse COMEX betreibt, gab gestern die aktuellen Daten zum Handelsvolumen im Dezember und Gesamtjahr 2020 bekannt. Demnach betrug das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Dezember 2020 14,2 Millionen Kontrakte und im Gesamtjahr 2020 19,1 Millionen Kontrakte. Verglichen mit den entsprechenden Vorjahreszeiträumen sind dies Rückgänge um 8% und 1%.Das Handelsvolumen am Metallterminmarkt belief sich im Dezember 2020 den Angaben zufolge auf durchschnittlich 483.000 Kontrakte am Tag, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang um 9%. Das tägliche Handelsvolumen von Silberfutureskontrakten verzeichnete den Angaben zufolge im Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 21%.Im Gesamtjahr 2020 erreichte das Handelsvolumen am Metallterminmarkt einen Rekord von durchschnittlich 699.000 Kontrakten am Tag (+5%).© Redaktion GoldSeiten.de