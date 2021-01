LBMA: Handelsvolumen im Gold- & Silberhandel November 2020

Die London Bullion Market Association ( LBMA ) veröffentliche gestern die aktuellen Zahlen zu den Gold- und Silbertransfers sowie die gehandelten Unzen per Ende November 2020 (basierend auf dem Tagesdurchschnitt). Diesen Daten zufolge erholte sich die Anzahl transferierter Goldunzen im elften Monat des Jahres von dem im Vormonat verzeichneten 5-Jahres-Tief.Im Monatsvergleich ergab sich ein Plus von 16,5% auf 18,4 Millionen Unzen. Dabei stieg der Wert um 14,3% auf 34,2 Milliarden Dollar. Im November fanden insgesamt am Tag 5.111 Transfers statt, 23% mehr als im Oktober, wobei je Transfer durchschnittlich 3.596 Unzen gehandelt wurden; eine Abnahme um 5,2% im Monatsvergleich.Weiterhin erhöhte sich auch die Zahl der täglich transferierter Silberunzen im November. Es ergab sich ein Plus von 12,5% auf 255,1 Millionen Unzen Silber. Der Wert der transferierten Unzen stieg dabei um 11,6% auf 6,1 Milliarden Dollar. Im elften Monat des Jahres erhöhten sich die Silbertransfers um 28% auf 1.919 pro Tag, wobei je Transfer durchschnittlich 132.901 Unzen gehandelt wurden; eine Abnahme von 12%.Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis belief sich im November auf 77,5 im Vergleich zu 78,4 im Oktober.© Redaktion GoldSeiten.de