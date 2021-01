Chris Vermeulen über Gold, Bitcoin und Aktienmarkt; Bitcoin-Rallye nicht nachhaltig

David Lin befragte für Kitco News jüngst Chris Vermeulen, leitender Marktstratege bei The Technical Traders, zu dessen Einschätzung zu Bitcoin, den Edelmetallen und den Aktienmärkten.In Hinblick auf den rasanten Preisanstieg der weltweit größten Kryptowährung erklärt Vermeulen, dass eine solche Auswärtsbewegung nicht nachhaltig sei und entsprechend ein Einbruch immer wahrscheinlicher werde: "Wenn man eine mehrjährige Basis hat, kommt es typischerweise zu einer Rallye um das Doppelte oder Dreifache dieses Wertes. Wir sind nun fast beim Doppelten dieses Niveaus. 36.000 USD ist quasi das Aufwärtsziel. Je geradliniger etwas nach oben geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es geradlinig wieder nach unten geht."In Bezug auf Gold sieht Vermeulen ein Niveau von bis zu 2.400 USD Mitte des Jahres 2021 voraus. Ein möglicher Einbruch des Aktienmarktes könnte das Edelmetall aber mit nach unten ziehen. "Selbst wenn man Edelmetalle besitzt, sollte man sich an den breiten Markt anpassen, da dieser die Metalle und Minenaktien mit nach oben und unten ziehen wird", erklärt er.Insgesamt sieht Vermeulen in diesem Jahr eine große Volatilität der Märkte voraus.© Redaktion GoldSeiten.de