Trillium Gold Mines treibt mehrere Red Lake Projekte voran

- Jüngste Akquisitionen von wichtigen Grundstückspaketen machen Trillium zum größten Landbesitzer im Goldcamp Red Lake- Konsolidierung des Besitzes von Newman Todd (100% Eigentum), Erwerb von 100% des angrenzenden Rivard-Grundstücks- Erfolgreiche Wiederaufnahme der Bohrungen bei Newman Todd mit 6.027 m bis Jahresende, Ergebnisse für 7 Bohrungen stehen noch aus- Erwerb von 80 % des Grundstücks Gold Centre, das an die Minenanlagen von Evolution Mining am Red Lake angrenzt und weniger als 350 m davon entfernt ist- Luftgestützte magnetische Untersuchungen bei 3 Projekten abgeschlossen, 4. in Kürze bei Western Bear, Sydney Lake, Leo und Shining Tree- Erwerb einer großen Landposition im Grünsteingürtel Confederation Lake, um eine Goldmineralisierung vom Typ "LP Zone" anzupeilen- Bohrungen auf 4 Grundstücken in der ersten Jahreshälfte 2021 geplant, weitere Explorationen und Bohrungen auf anderen Grundstücken erwartet- 2 Bohrgeräte werden im Januar auf Newman Todd/Rivard drehen und ein drittes wird bis Ende Februar auf Gold Centre erwartet- Beginn der Explorationsbohrungen auf dem Grundstück LeoVancouver, 31. Dezember 2020 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM) ("Trillium" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Unternehmens-Update über die Aktivitäten des Jahres im Red Lake District in Ontario zu geben.Im Jahr 2020 gelang Trillium die Konsolidierung und der Erwerb mehrerer wichtiger Grundstücke im Red Lake Camp, einschließlich der Aufstockung auf 100 % des Flaggschiffprojekts Newman Todd und des Erwerbs von 100 % des angrenzenden hochgradigen Goldgrundstücks Rivard. Zusätzlich zu den Grundstücken Wolf Bay und Leo konnte Trillium Gold durch vier Akquisitionen seinen Landbesitz im Red Lake District erheblich vergrößern. Dazu gehören die Grundstücke Western Bear, Sydney Lake und, im Abitibi-Grünsteingürtel, Shining Tree. Durch die Partnerschaft mit Rupert Resources auf dem Grundstück Gold Centre erwarb Trillium Gold 80 % des Grundstücks, das unmittelbar an die Red Lake Mine von Evolution Mining angrenzt. Diese Akquisitionen gipfelten in den Vereinbarungen über große Landpakete im Confederation Lake-Grünsteingürtel, die das Potenzial haben, eine Goldmineralisierung vom Typ LP Zone" zu beherbergen - allesamt entscheidende Akquisitionen, die zu unserer Investitionsstrategie bei der Konsolidierung des Goldlagers Red Lake passen. Trillium Gold ist nun der größte Landbesitzer im Goldcamp Red Lake.Trillium Gold hat auch das erste Bohrprogramm bei Newman Todd seit 2013 begonnen und konnte bereits Anzeichen für die abgeleitete strukturelle Erweiterung innerhalb des aussichtsreichen mineralisierten Fußabdrucks feststellen. Diese wird im Laufe des Jahres 2021 weiterhin durch Bohrungen erprobt werden. Zu den Highlights der 6.027 m in 16 Bohrlöchern, die bis dato gebohrt wurden, zählen 9,09 g/t Au auf 3,30 m von 176,30 m in NT20-166, 8,63 g/t Au auf 6,55 m von 311,15 m in Loch NT20-167, 15,41 g/t Au auf 7,05 m mit sichtbaren Goldflecken von 226 m in NT20-169 und 5,14 g/t Au auf 3,85 m von 72,4 m in Loch NT20-171. Siehe die Pressemitteilungen vom 6. Oktober und 28. Oktober 2020 für weitere Details. Von den Bohrungen, die kurz vor der Weihnachtspause abgeschlossen wurden, steht noch eine große Anzahl von Ergebnissen aus.Russell Starr, CEO von Trillium Gold, kommentierte: "Es sind weniger als sechs Monate vergangen, seit ich dem Unternehmen beigetreten bin und wir haben uns in rasantem Tempo weiterentwickelt. Wir haben Projektakquisitionen abgeschlossen, mehr als 13 Millionen $ an Eigenkapital durch eine Privatplatzierung aufgebracht, Phase-1-Bohrungen auf der NT-Liegenschaft durchgeführt, drei Airborne-Vermessungen durchgeführt und eines der erfahrensten Red Lake-Explorationsteams aufgebaut, das derzeit im Red Lake District tätig ist. Die in diesem Jahr abgeschlossenen M&A-Aktivitäten waren entscheidend für unsere Strategie, ein Projektportfolio von Weltklasse in einem der besten Goldlager der Welt aufzubauen."Die Bohrgenehmigungen für drei Projekte (Rivard, Gold Centre und Leo) wurden eingereicht, wobei die erste Genehmigung für das Grundstück Rivard kurz vor Weihnachten eingegangen ist. Die Tiefbohrungen auf dem Grundstück Gold Centre und die Abraumbohrungen auf dem Grundstück Leo werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 beginnen, sobald diese Genehmigungen vorliegen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54971/06012021_DE_TGM_Corp_Update-V6_DE_Prcom.001.pngAbbildung 1 Trillium-Goldgrundstücke im gesamten Red Lake DistrictDrei hochauflösende Gradientenmagnetometer-Vermessungen aus dem Hubschrauber wurden auf den Projekten Red Lake - Western Bear, Sydney Lake und Leo - abgeschlossen; das Grundstück Shining Tree soll Anfang Januar fertiggestellt werden. Trillium beauftragte Precision GeoSurveys mit der Durchführung der Vermessungen. Die geologischen Interpretationen der drei Vermessungen bei Red Lake werden derzeit von Paterson, Grant und Watson Limited durchgeführt.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, geprüft und genehmigt, gemäß der Definition von NI 43-101. 