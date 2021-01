Trillium Gold schließt Erwerb von Newman Todd ab

- Trillium Gold kontrolliert nun 100 % von Newman Todd und hält 50 % der Anteile an Wolf BayVancouver, 31. Dezember 2020 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss des Erwerbs einer 16,5%igen Beteiligung am Projekt Newman Todd von Heliostar Metals Ltd. ("Helio") (ehemals Redstar Gold Corp.) bekannt zu geben. Zuvor besaß Trillium Gold einen Anteil von 83,5% an dem 198 Hektar großen Projekt. Durch den Erwerb der verbleibenden 16,5% wird das Unternehmen 100% besitzen. Das Unternehmen hat zugestimmt, an Helio 700.000 $ in bar und 650.000 Aktien zu zahlen, die aus dem eigenen Bestand ausgegeben werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, eine zusätzliche Barzahlung in Höhe von 1.000.000 C$ an Heliostar zu leisten, falls zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschluss 1.000.000 oder mehr Unzen Gold in gemessenen und angezeigten Reserven und Ressourcen auf dem Grundstück Newman Todd vorhanden sein sollten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54972/TGM_06012021_DEPRcom.001.pngAbbildung 1 Lage des Grundstücks des Newman Todd Projekts, das nun zu 100 % Trillium Gold Mines gehörtDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung und den aktuellen Aktivitäten des Unternehmens wenden Sie sich bitte an info@trilliumgold.com, besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com oder rufen Sie uns unter 604-688-9588 an.Im Namen des Vorstandes Trillium Gold Mines Inc."Russell Starr"Russell Starr, Präsident, CEO und DirektorIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch Trillium Gold Mines Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im viel versprechenden Bergbaudistrikt Red Lake im Norden Ontarios befasst.Offenlegung und Warnung: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.