Gaia Metals erhält Probenergebnisse von 5,7 g/t Gold und 49 g/t Silber in neuer Entdeckung in Ausbiss auf Freeman Creek

Vancouver, 7. Januar 2021 - Gaia Metals Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: GMC) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G) berichtet erfreut über eine neue hochgradige Gold-Silber-Entdeckung in einem Ausbiss auf dem Prospektionsgebiet Gold Dyke im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek. Die Proben wurden während des Baus der Zugangswege zum Bohrstandort für das kürzlich abgeschlossene erste Bohrprogramm des Unternehmens genommen (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2020).Gemacht wurde die Entdeckung während des Baus der Zugangswege zu den Bohrstandorten, wodurch sich mineralisierte Ausbisse zeigten. Insgesamt wurden aus einem oxidierten und mit Quarzgängen durchzogenen verkieselten Metasediment nord- und östlich der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen 33 Oberflächengesteinsproben genommen, wobei der Spitzenwert bei 5,7 g/t Au und 49 g/t Ag lag und insgesamt 17 Proben mehr als 0,1 g/t Au ergaben. Orientierung und Ausmaß der Mineralisierung sind nicht bekannt.Die Entdeckung ist bedeutsam, da sie ein neues Gebiet von großem Interesse beleuchtet, das zuvor nicht bekannt gewesen war. Der Ausbiss liegt rund 50 m östlich der dokumentierten, historischen Bohrungen und mehr als 100 m vom nächstgelegenen Bohrloch aus dem Jahr 2020 (siehe Abbildung 1) entfernt. Dieses nordöstliche Gebiet des Prospektionsgebiets Gold Dyke wurde im Vergleich zu den Gebieten im Westen und Süden relativ wenig exploriert. Die anschließende Oberflächenexploration der Entdeckung ist für Frühling/Sommer 2021 geplant.President & Director Blair Way sagte: Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend, da dadurch unser Verständnis des Gebiets verbessert wurde und das Prospektionsgebiet in eine neue Richtung hin geöffnet wurde. Dadurch bekommen wir weitere Daten, um unser Bohrprogramm für den Frühling zu definieren.Vor Kurzem hat das Unternehmen ein erstes Erkundungsbohrprogramm auf dem Prospektionsgebiet Gold Dyke durchgeführt, das aus vier (4) Diamantbohrlöchern von insgesamt 457 m bestand (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2020). Die Analyse der Bohrkernproben verzögerte sich durch COVID-19 und die Weihnachtszeit; trotzdem geht das Unternehmen davon aus, dass die Ergebnisse bald vorliegen und veröffentlicht werden können.Insgesamt hat die Probennahme im Jahr 2020 auf Gold Dyke gezeigt, dass das Gebiet aussichtsreicher ist als ursprünglich angenommen, und zahlreiche Probenanalysen reichen von 0,5 bis 10,9 g/t Au und 1 bis 292 g/t Ag (+/- Cu). Die Mineralisierung auf Gold Dyke befindet sich in stark verkieselten Metasedimenten mit häufigen Hohlräumen, Quarzgängen und wenigen Sulfiden (Pyrit, Chalcopyrit). Das Gebiet Gold Dyke ist direkt über unbefestigte Nebenstraßen erreichbar und liegt auf BLM-Land außerhalb von US Forest Service Lands und anderen Schutzgebieten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/54991/GLD_January72021_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Probenergebnisse von 2020 entlang neu gebautem Zugangsweg zu BohrstandortAlle gesammelten Gesteinsproben (Stichproben) sowie Quarz-Blankoproben und bestätigtes Referenzmaterialien wurden in das Labor SGS Canada Inc. in Burnaby, BC, gebracht, wo sie einer Multi-Element-Analyse (einschließlich Ag) mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-MS-Finish (Code GE_IMS90A50), Au-Analyse mittels Brandanalyse und AAS-Finish (Code GE_FAA30V5) und Ag mittels 2-Säurenaufschluss und AAS-Finish (Code GE_AAS22E50) unterzogen wurden.Das Management weist darauf hin, dass die hier dargestellten Ergebnisse der Oberflächen-Gesteinsproben von Natur aus selektiv sind und einen Probeentnahmepunkt repräsentieren. Folglich sind sie für den beprobten vererzten Horizont möglicherweise nicht unbedingt uneingeschränkt repräsentativ.Darren L. Smith, M. Sc., P. Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt. Gaia Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Basis- und Edelmetalle, einschließlich Platingruppenelemente, und Lithium enthalten.Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek im US-Bundesstaat Idaho. Das Konzessionsgebiet beherbergt zwei größere fortgeschrittene Ziele: das Erkundungsgebiet Gold Dyke mit einem historischen Bohrabschnitt von 1,5 Gramm Gold und 12,1 Gramm Silber pro Tonne auf 44,2 Metern (RDH 8) und das Erkundungsgebiet Carmen Creek mit einer Oberflächenprobe von 25,5 Gramm Gold pro Tonne, 159 Gramm Silber pro Tonne und 9,75 % Kupfer.Zusätzliche Aktiva des Unternehmens sind das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI (das einer Option von O3 Mining Inc. unterliegt), die sich in der Region James Bay in Quebec befinden. Die Konzessionsgebiete grenzen aneinander an und bieten beträchtliches Gold-Silber-Kupfer-PGE-Lithium-Potenzial, insbesondere im Erkundungsgebiet Golden Gap mit Schürfproben von 3,1 bis 108,9 Gramm Gold pro Tonne vom Ausbiss und 10,5 Gramm Gold pro Tonne auf sieben Metern im Bohrloch, in den Erkundungsgebieten Elsass und Lorraine mit 8,15 % Kupfer, 1,33 Gramm Gold pro Tonne und 171 Gramm Silber pro Tonne im Ausbiss sowie im Pegmatit-Erkundungsgebiet CV1 mit 2,28 % Lithiumoxid auf sechs Metern in Schlitzproben.Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Adrian Lamoureux, CEO & Director unter der Telefonnummer +1 778 945-2950 oder per E-Mail unter adrian@gaiametalscorp.com. 