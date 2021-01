Stand der Goldreserven der Zentralbanken per Januar 2021

© World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte gestern die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende November 2020 berücksichtigt.Diesen Zahlen zufolge reduzierte die Zentralbank der Türkei ihre Goldbestände im elften Monat des Jahres um 20,9 Tonnen. Die Reserven der Geschäftsbanken, die bei der türkischen Zentralbank eingelagert sind, verringerten sich indes um 10,3 Tonnen. Ein Minus der Goldbestände ergab sich weiterhin für die Mongolei (-2,4 Tonnen).Zunahmen ergaben sich indes bei Indien (+2,8 Tonnen), Katar (+3,1 Tonnen), Usbekistan (+8,4 Tonnen), Kasachstan (+1,7 Tonnen), Malta (+0,1 Tonnen), und Ukraine (+0,6 Tonnen)Einige Änderungen wurden zudem rückwirkend für Oktober angegeben: Eine Erhöhung der Goldreserven Ägyptens um 0,1 Tonnen sowie ein Plus von 0,2 Tonnen für Serbien, ein Plus von 0,1 Tonnen für die Philippinen und ein Anstieg um 1,3 Tonnen für Kasachstan. Zusätzlich gingen die Reserven Weißrussland im Oktober um 0,1 Tonnen zurück.© Redaktion GoldSeiten.de