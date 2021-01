Türkei erreicht Rekord bei Goldproduktion

Wie die Webseite yenisafak.com meldet, hat die türkische Goldproduktion im Jahr 2020 ein neues Rekordhoch erreicht. Derzeit befinden sich in der Türkei 18 Goldminen in Produktion, 20 weitere warten noch auf notwendige Investments.Laut Angaben des Energie- und Rohstoffministers Fatih Donmez konnten in dem Land im vergangenen Jahr insgesamt 42 Tonnen des gelben Metalls gefördert werden. "Dies hat einen Beitrag von 2,4 Milliarden Dollar zu unserer Wirtschaft geleistet", so Donmez während seines Treffens mit dem türkischen Goldminenverband im Ministerium.Der letzte Rekord war 2019 mit 38 Tonnen eingestellt worden. Begonnen hatte der Goldabbau in der Türkei im Jahr 2001 mit gerade einmal 1,4 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de