Milliardär Novogratz: Gold und Bitcoin steigen 2021 deutlich

Der Milliardär Mike Novogratz, erklärte im Interview mit Bloomberg in dieser Woche, dass er mit deutlichen Preisanstiegen sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin rechne.Der CEO von Galaxy Investment Partners hält in diesem Jahr einen Preisanstieg von Gold um 30% für durchaus realistisch. Diese Preisrallyes begründet er mit der Angst vor der Abwertung der Fiatwährungen, sprich dem Gelddrucken der Zentralbanken.Laut Novogratz wurden 75% der sich im Umlauf befindlichen Dollars in den vergangenen zehn Jahren gedruckt. Damit sei die Menge der Dollars heute wahrscheinlich viermal so hoch wie noch vor zehn Jahren.© Redaktion GoldSeiten.de