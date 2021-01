E.B. Tucker: USA nicht kurz vor Bürgerkrieg!

David Lin sprach gestern für Kitco News mit E.B. Tucker über die jüngsten politischen Unruhen in den USA sowie über die wirtschaftliche Entwicklung weltweit. Der Direktor von Metalla Royalty und Autor des Buches "Why Gold, Why New" glaubt demnach nicht, dass die Situation in den USA eskalieren und zu einem Bürgerkrieg führen wird.Tucker sieht eine zunehmende Nachfrage nach Gold und Rohstoffen im Allgemeinen voraus. Er geht davon aus, dass Unternehmen in Schwierigkeiten geraten könnten, da die Kosten (u.a. die Lohnkosten) steigen werden. Hinzu komme ein Anstieg der Rohstoffpreise. Gold sollte von diesen Entwicklungen profitieren.Auch die aktuellen Unruhen sprächen laut Tucker eigentlich bereits jetzt für einen deutlich höheren Goldpreis. "Wenn ich dir heute nach dem Aufwachen, nachdem du ein paar Jahre geschlafen hättest, sagen würde, dass das Kapitol brennt und Menschen erschossen werden und Transferzahlungen auf jedermanns Konten fließen, dann hättest du dich gefragt, wo liegt der Goldpreis? Er sollte viel höher sein."© Redaktion GoldSeiten.de