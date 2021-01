Nick Santiago: Warum Gold zunächst fallen sollte

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Nick Santiago von InTheMoneyStocks über dessen Erwartungen für das gerade begonnene Jahr.Der Finanzexperte erklärt, dass viele entscheidende Faktoren des vergangenen Jahres auch 2021 die Märkte beeinflussen werden. Insgesamt sei das erste Jahr eines neuen Jahrzehnts in der Regel extrem volatil. Hier verweist er auf die Jahre 2001 und 2011.Entgegen der Meinung vieler Analysten glaubt Santiago in diesem Jahr an einen Rückgang der Goldpreise. In den darauf folgenden Jahren rechne er dann allerdings mit großen Bewegungen nach oben. "Mir gefällt, was Gold tut - ich möchte gar nicht, dass Gold jetzt ausbricht, weil ich glaube, dass Gold in den nächsten Jahren einen großen, großen Anstieg verzeichnen wird", so Santiago.Aktuell komme es vermehrt zu Rücksetzern und Wiederanstiegen, nachdem im August ein neues Allzeithoch verzeichnet wurde. "Jedes Mal, wenn es parabolisch nach oben geht, muss es wieder nach unten gehen, und man wird eine Korrektur erleben", erklärt er weiter.Gold sieht Santiago für dieses Jahr im Bereich um die 1.700 USD. Aktuell sei daher eher Silber ein Investment wert.Weiterhin bilde der US-Dollar gerade einen Boden und Bitcoin-Anlegern sei nach dem massiven Preisanstieg der Kryptowährung zu Gewinnmitnahmen geraten.© Redaktion GoldSeiten.de