Minaurum Gold inc.: Deal mit Fortuna Silver Mines Inc.

Minaurum gab gestern einen Options-Deal mit dem Silberproduzenten Fortuna Silver (TSX: FVI) bekannt: Link Fortuna hat sich eine Option für das Taviche Silberprojekt von Minaurum Gold gesichert und kann sich für dieses Gebiet einen Anteil von maximal 80% verdienen. Fortuna muss in den ersten drei Jahren 450.000 USD Cash an Minaurum bezahlen und zusätzlich 4 Millionen USD für Explorationsausgaben aufwenden. Wird dies erfüllt, dann erhält Fortuna 60% an dem Projekt.Danach kommt es zu einem JV, an dem Minaurum 20% hält und Fortuna 80%, wenn der Produzent die Option ausübt.Das Taviche Projekt war ein "Nebenschauplatz" für Minaurum und das Management hat das Gebiet von einer in Geldnöte geratenen Firma für 180.000 USD gekauft. Nun bekommt man 450.000 USD in Cash, plus 4 Millionen USD Explorationsarbeiten auf Kosten von Fortuna. Kein riesiger Deal, doch die Zahlen zeigen, wie auch eine kleinere Firma gut haushalten kann und mit smarten Geschäften Geld verdient.Das Taviche Projekt liegt in der Nähe der San Jose Silbermine von Fortuna und daher wäre es gut möglich, dass Fortuna das Erz in Zukunft entsprechend abbaut.Da Minaurum sehr viele aussichtsreiche Projekte in Mexiko besitzt, macht dieser Deal Sinn. Fortuna gibt das Geld für die Exploration aus und Minaurum hat einen 20% free-carried Anteil.Minaurum selbst ist weiter auf das Alamos Silberprojekt fokussiert. Hier warte ich nun jeden Tag auf weitere Bohrergebnisse.Die Aktie gab nach, vermutlich hatten Anleger zuvor auf Gerüchte gekauft.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.