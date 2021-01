Silber: Gewusst wie

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 7. Januar 2021

Silber befindet sich seit Mitte März 2020 in einer sehr bullischen Aufwärtsbewegung. Viele Investoren und Trader sehen vielleicht nicht einmal das Ausmaß dieser Bewegung oder haben keine Vorstellung davon, wohin sie sich entwickelt. Warum eigentlich?Wir haben festgestellt, dass in der technischen Analyse einer der häufigsten Fehler die Darstellung ist. Darstellung ist gleichbedeutend mit Psychologie. Da die Psychologie der wichtigste Aspekt des Investierens und Tradings ist, bedeutet dies, dass die Art und Weise, wie Charts dargestellt werden, extrem wichtig ist. Selten sehen wir handelsunterstützende Setups.Hier sind ein paar Tipps, die wir als nützlich erachten, um das Beste aus Ihrer Chartoberfläche herauszuholen.Hier sind ein paar Tipps, die wir für nützlich halten, um das Beste aus Ihrer charttechnischen Herangehensweise herauszuholen und die richtige Interpretation des Aufwärtstrends beim Silber im Moment nicht zu verpassen.Charts von Handys sind unserer Meinung nach absolut unbrauchbar. Die Seitenverhältnisse als auch die allgemeine Größe erlauben es dem Fachmann nicht, sie in einen Entscheidungsprozess zu übersetzen, der für die Ausführung von Investments und Trades förderlich ist. Obwohl größere Handheld-Geräte und kleine Laptops ein Upgrade zu den briefmarkengroßen Darstellungen sind, stimmen wir aus folgenden Gründen immer noch für ein Handels-Setup mit mehreren Bildschirmen.Für Backtesting und Chartanalyse wollen Sie Nuancen verschiedener Zeitrahmen nebeneinander dargestellt sehen.Für die Ausführung wollen Sie einen ruhigen Arbeitsbereich, was bedeutet, dass es nicht förderlich ist, zwischen den Arbeitsbereichen hin und her zu springen oder Fenster zu erweitern und zu schließen. Platzieren Sie z.B. kleine Zeitrahmen, Sortier- und Ausführungsfenster außerhalb Ihres visuellen Hauptsinnesfeldes.Sie produzieren eine Menge Daten, was mit der Zeit zur Datenerschöpfung führt.Teilen Sie Widescreen-Monitore in Hälften oder Drittel auf. Denn gestreckte Chart-Fenster verzerren das Verhältnis so sehr, dass Trend- und Range-Unterscheidungen nur noch schwer zu erkennen sind. Dies ist eines der wichtigsten Dinge, die man aus einem Chart ablesen kann.Ein weiterer, wenig bekannter Aspekt ist das Prinzip, wie man arithmetische gegenüber logarithmischen Diagrammen verwendet. Für kürzere Zeitabschnitte sollten Sie arithmetische Diagramme verwenden, um eine genaue Darstellung von Trends und Bereichen zu erhalten. Für langfristige Monatscharts ist es ratsam, die logarithmische Darstellung zu verwenden. Das liegt daran, dass die Preisbewegungsproportionen verschluckt werden, sobald die Preisbereiche gestreckt werden. Lassen Sie uns das veranschaulichen.Wenn Sie den obigen arithmetischen Chart von vor genau zehn Jahren mit dem logarithmischen unten vergleichen, werden Sie einen gewaltigen Unterschied in der Interpretation der Preisbewegung auf den ersten Blick feststellen.Betrachtet man einen größeren Zeitabschnitt mit enormer Preisbewegung, "verschluckt" die arithmetische Darstellung die Daten durch Kompression. Was bei einem zweijährigen Seitwärtssegment im arithmetischen Chart als unbedeutendes Rauschen (ganz links im Chart) interpretiert wird, wird im logarithmischen Chart signifikant, wo man viel deutlicher sehen kann, dass wir einen großen Abwärtstrend mit einem 32%igen Kursrückgang hatten.