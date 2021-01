Gareth Soloway: Goldanleger sollten durchhalten

David Lin sprach für Kitco News am Freitag mit Gareth Soloway über die Entwicklung der Goldpreise, die letzten Preisrücksetzer und die zu erwartenden Entwicklungen.Der Chef-Marktstratege von In The Money Stocks erklärt in dem Interview, dass viele Investoren Assets mit geringer Rendite, wie beispielsweise Gold, abgeben, um Wertpapiere mit höherer Volatilität wie Tesla-Aktien und Bitcoin zu kaufen. Er selbst verkaufe sein Gold aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht."Was ich Anlegern, die in Gold investiert sind, raten würde, ist, dabei zu bleiben. Für mich ist das ein klassischer Rücksetzer, es gab einen großen Aufschwung und jetzt kommt es zu einem Abverkauf", so Soloway.Weiter erklärt er: "Die kurzfristig orientieren Investoren sagen, warum bin ich in Gold investiert, wenn Bitcoin jeden Tag um 5% oder an einem Tag 10% steigt, und verkaufen ihre Goldanlagen." Er wolle damit nicht von einem gewissen Bitcoin-Anteil im Portfolio abraten, doch man sollte in diesem Markt aktuell nichts überstürzen. Er sehe das aktuelle Niveau von Gold als gute Kaufgelegenheit und gehe davon aus, dass das gelbe Metall trotz gewisser Korrekturen weiterhin kontinuierlich steigen werde.© Redaktion GoldSeiten.de