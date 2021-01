1844 Resources Inc. nimmt Handel unter neuem Namen auf

Das Explorationsunternehmen 1844 Resources Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen unter seinem neuen Namen 1844 Resources Ltd. und unter dem neuen Handelssymbol "EFF" den Handel an der TSX-V aufgenommen hat. Der neue Name und das neue Symbol ersetzen den früheren Namen Gespeg Resources Ltd. und das Kürzel "GCR".Die neue CUSIP wird 68288L103 lauten und die neue ISIN-Nummer CA68288L1031. Das Aktienkapital der Gesellschaft bleibt unverändert.© Redaktion MinenPortal.de