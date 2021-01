Gold & Edelmetalle im Fokus: 2020 Rückblick

Gold stieg 2020 um mehr als 25%, sein bestes Jahr seit einem Jahrzehnt.Es war ein Spitzenjahr für das gelbe Edelmetall, das im August ein neues Rekordhoch von 2.070 Dollar je Unze erreichte, als Investoren angesichts der präzedenzlosen Gelddruckerei auf der Suche nach einer verlässlichen Wertanlage waren. Der Goldpreis beendete das Jahr nun in 17 der vergangenen 20 Jahre mit einem Preisanstieg; eine erstaunliche Gewinnrate von 85%.Unten können Sie den unglaublichen Anstieg der Geldmenge beobachten, was die Goldrally sowie andere Rohstoffe antrieb. Die Geldmenge M1, die in der US-Wirtschaft schwimmt, ist im Vergleich zum letzten Jahr um erstaunliche 66% angestiegen. Dies ist der langfristigen, durchschnittlichen Wachstumsrate von 6% weit voraus. (Die Geldmenge M1 umfasst im Übrigen die liquidesten Formen von Geld wie Noten, Münzen, Einlagen, etc.)Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der monatlichen Top-Stories im Goldsektor 2020.Gold steigt aufgrund eskalierender Spannungen zwischen USA und Iran, gefolgt vom Tod eines hochrangigen, iranischen Militärkommandanten, auf ein 7-Jahreshoch. Währenddessen steigen die Palladiumpreise - die sich bereits auf Rekordhochs befinden - in nur zwei Wochen aufgrund weltweiter Angebotsdefizite um 25%.Der neue Coronavirus wurde erstmals am 31. Dezember 2019 in China entdeckt, doch die Weltmärkte reagierten erst im Februar auf die möglichen Konsequenzen. Gold kletterte aufgrund Nachfrage nach sicheren Häfen über 1.600 Dollar je Unze, während Renditen der 10-Jahresstaatsanleihen sanken. Das Silver Institute hielt Investoren dazu an, Nettokäufer von Silber und anderen Edelmetallen zu bleiben - eine gute Ansage, da Silber bis Jahresende um fast 48% zulegte.