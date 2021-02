Schwarze Schwäne, gewöhnliche Schwäne & Metalle

Erwarten Sie 2021 mehr desselben - massive Schulden, "Druckerei" der Zentralbanken und Dollarabwertung, während Verbraucherpreise und Inflation steigen. Gold und Silber waren seit tausenden Jahren Absicherung und Schutz. Sie werden 2021 erstrahlen. Rückkehr zum Mittelwert deutet an, dass niedrigere Preise für Aktien und höhere Preise für Rohstoffe bevorstehen.Schwarze Schwäne sind definitionsgemäß unvorhersehbar. Doch "gewöhnliche, weiße Schwäne" sind einfach zu erkennen und zu prognostizieren. Bedenken Sie "gewöhnliche" oder "weiße" Schwäne.Die offiziellen US-Staatsschulden beendeten das Jahr bei 27,5 Billionen Dollar, ein Anstieg von den 23,2 Billionen Dollar vor einem Jahr. Unsere "Drucken-und-Abwerten"-Zentralbanker befähigen unsere "Leihen-und-Ausgeben"-Politiker - eine Union, die in einer "Falschgeld"-Welt floriert.Prognose: Staatsschulden, die sich seit Jahrzehnten alle 8 bis 9 Jahre verdoppeln, werden zulegen. Werden Sie 2021 auf 3 Billionen oder 6 Billionen Dollar steigen?Der Dollar wurde von 1/40 einer Unze Gold im Jahr 1971 auf 1/1.900 einer Unze Gold im Jahr 2020 abgewertet.Prognose: Die Dollarabwertung wird sich beschleunigen, wenn man die aktuelle Rezession/Depression, massive Arbeitslosigkeit, "Stimuli", und die übliche Bestechung und Korruption bedenkt. Eine weitere, einfache Prognose!Umfragen zeigen, dass die meisten Republikaner glauben, dass die Wahlergebnisse hunderte oder Millionen fehlerhafte und/oder falsche Wahlstimmen beinhalten. Demokraten glauben laut den Umfragen, dass die Wahlen größtenteils ehrlich abliefen.Prognose: Da die Wahlen seit Jahrzehnten "verpfuscht" wurden - wahrscheinlich Jahrhunderte - ist es eine offensichtliche Prognose, dass noch betrügerische Wahlen stattfinden werden. Beachten Sie: Würden die Machthaber ehrliche Wahlen wollen, würden Sie ehrliches Abstimmung erschaffen. Da es offensichtlich ist, dass seit Jahrzehnten "verpfuscht" wird, muss geschlussfolgert werden, dass ehrliche Wahlen nicht erwünscht sind.Da die Fed den Dollar jedes Jahr abwertet, können wir mit dem Fiatpapier weniger kaufen und Verbraucher zahlen mehr für Lebensmittel, medizinische Behandlungen, LKWs, Medikamente, Zigaretten und andere Dingen. Die politische und finanzielle Elite zahlt hohe Preise für Spenden, Schmiergelder, Zugang zu Politikern, Bestechungen und "Sprechgebühren."Da Rentenzahlungen, Sozialversicherungsbeiträge und andere Ausgaben oftmals zur Inflation indiziert werden, wie "gemessen" durch den CPI, wird der Index so angepasst, um minimale Inflation anzuzeigen. Jeder, der Lebensmittel, Verbrauchsgüter und Fahrzeuge kauft, weiß, dass der CPI größtenteils irrelevant ist. Der CPI muss niedrige Inflation anzeigen oder die hohen Regierungsausgaben wären noch höher.Prognose: Der Dollar wird weiter abgewertet werden und die Verbraucherpreise werden weiter steigen. Ein "großer Kaffee" mag Ende 2021 nicht 10 Dollar kosten, doch die meisten Rohstoffpreise werden höher ausfallen. Immobilien, Aktien und Anleihen… vielleicht nicht.