Das System muss scheitern  Bill Holter

Greg Hunter führte jüngst ein Interview mit Bill Holter über die aktuelle Lage des Finanzsystems und Möglichkeiten, sich gegen einen Zusammenbruch dessen abzusichern. Der Finanzautor und Edelmetallexperte erklärt, dass man für eine massive Instabilität des Systems gewappnet sein sollte. "Dies ist die mit Abstand größte Finanzblase der Geschichte."Durch die extreme Verschuldung haben sich die Zentralbanken laut Holter auf einen Weg ohne Ausweg begeben: "Ich werde dir nur eine Zahl nennen. Die globale Verschuldung beträgt jetzt 273 Billionen $. Können bei diesen 273 Billionen Dollar Schulden die Zinsen jemals steigen? Sie können gar nicht zulassen, dass die Zinssätze jemals steigen. Sie können die Bilanzen niemals verjüngen. Sie müssen den Fuß auf das Gaspedal stellen und es bis auf den Boden durchdrücken, um diese Sache am Leben zu erhalten. Diese Schulden müssen bedient werden."Laut Holter werde der Goldpreis in diesem Umfeld deutlich ansteigen: "Wenn man die US-Staatsverschuldung durch die Menge der Unzen teilt, die das US-Finanzministerium nach eigenen Angaben hält, erhält man einen Goldpreis von sagenhaften 100.000 Dollar pro Unze."Angesichts des drohenden Kollaps sollte jeder eine gewisse Vorsorge treffen. "Besorgen Sie Solarzellen, Generatoren oder was auch immer. Legen Sie etwas Nahrung zurück. Rechnen Sie damit, dass das System zusammenbricht, weil es mathematisch gesehen zusammenbrechen muss. Sie sollten sich auch finanziell schützen, indem Sie aus dem System aussteigen und Ihre eigene Zentralbank werden. Mit anderen Worten: Legen Sie Ihre eigenen Ersparnisse an. Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Maklerkonto. Was passiert, wenn die Märkte nicht öffnen? Was passiert, wenn Ihr Brokerage sein Geschäft einstellt oder in Konkurs geht? Ihnen werden dann für drei bis fünf Jahre die Hände gebunden sein. Machen Sie sich einfach so eigenständig wie möglich."