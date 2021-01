Goldpreis ist noch nicht am Ende  TD Securities

Gold stürzte am Freitag stark ab und hat insgesamt seit Jahresanfang große Schwankungen gezeigt. Wie FX Street berichtet, sollte der Bullenmarkt nach Meinung von Bart Melek, Chef des Bereichs Rohstoffstrategie bei TD Securities, aber noch nicht zu Ende sein.Laut dem Rohstoffexperten könnte die von vielen Anlegern erwartete Erholung der Wirtschaft und der Renditen noch auf sich warten lassen: "Angesichts der Tatsache, dass die Impfprogramme in den USA und in vielen Teilen der Welt stark hinter dem Zeitplan zurückliegen und die Pandemie wütet, werden die wirtschaftlichen Bedingungen noch eine Weile schwach bleiben. Dies deutet darauf hin, dass die Renditen nicht so hoch steigen werden, wie einige Goldtrader zu wetten scheinen, was eine gute Nachricht für den Goldpreis sein dürfte."Faktoren wie eine steilere Renditekurve, höhere Renditen (nominal und real), technische Verkäufe und ein festerer USD, die dem Goldpreis einen ordentlichen Dämpfer verpasst haben, werden eventuell nicht viel länger nach oben tendieren, so Melek. Daher könnte Gold nach Erreichen der Unterstützung bei 1.820 $ ein neuerlicher Aufschwung bevorstehen.Goldtrader sollten demnach die wirtschaftliche Aktivität, den Fortschritt des Impfprogramms und Bidens Fähigkeit, den Menschen eine neue aggressive Stimulus-Agenda zu verkaufen, im Auge behalten. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Gold ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat und innerhalb der nächsten zwölf Monaten die Marke von 2.000 Dollar erreichen kann," heißt es seitens TDS.© Redaktion GoldSeiten.de