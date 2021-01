Top News - Der größte Stromausfall der Geschichte

Letzten Freitag stand das Stromnetz in Europa (wieder einmal) kurz vor dem Zusammenbruch. Nur einen Tag später geschah der schlimmste mögliche Fall in Pakistan. Ein großflächiger Ausfall, 200 Millionen Menschen waren betroffen. Wie lange wird der Westen noch verschont bleiben? Das Weltwirtschaftsforum spricht von Cyberangriffen, die einen langanhaltenden Stromausfall hervorrufen können. Bereiten Sie sich jetzt vor.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.