Todd Horwitz  Wie geht es jetzt weiter für Bitcoin, Gold und Silber?

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Todd Horwitz über den jüngsten Preiseinbruch von Bitcoin und seine Erwartungen zu den Edelmetallen.Am Montag stürzte Bitcoin um 20% ab, nachdem die Krytowährung am Wochenende deutlich über 40.000 $ gestiegen war. Horwitz erklärt, dass er in diesen freien Fall hinein nicht kaufen würde. Stattdessen rät er dazu, etwas abzuwarten und eventuell ein Niveau von 25.000 $ anzupeilen.Der jüngste Anstieg von Bitcoin könne dem Trader zufolge auf Käufe von Finanzinstitutionen zurückgeführt werden, aber auch auf die allgemeine Überschwänglichkeit der Märkte: Aktuell jage jeder jede Anlageklasse und die Märkte im Allgemeinen.Hinsichtlich Gold und Silber hat Horwitz zunächst eine Short-Position eingenommen: "Mein gesamter Handel erfolgt über meine Algorithmen und natürlich haben diese auf die Short-Seite gewechselt und wir haben tatsächlich in die Rallye letzte Nacht hinein verkauft und werden jetzt Short bleiben, bis sich der Trend ändert. Der Trend hat kurzfristig eindeutig nach unten gedreht."Diese Tradingstrategie ändere aber nichts daran, dass er bei den physischen Metallen kontinuierlich aufstocke und diese dauerhaft halte.© Redaktion GoldSeiten.de