Regimewechsel, Reputationen, die Märkte und Gold & Silber

Die Ereignisse der Woche dominieren die Nachrichten, wobei der amtierende Präsident nur wenige Tage davon entfernt ist, ersetzt zu werden und die Vorsitzenden des Kongresses und Senats darüber debattieren, ob er sofort des Amtes enthoben werden sollte.Wenn ich mit Trump sprechen könnte, dann würde ich ihm davon abraten, seine eigenen Zeitungsausschnitte zu lesen, weil sie nur vergangenen Ruhm zeigen und niemals die Realität des Moments enthüllen. Es ist wie diese großartige Geschichte als der Eishockeyspieler Gordie Howe einem Neuling mit Kater rät, besser zu spielen, woraufhin dieser meint: "Ich habe gestern vier Tore gemacht; ich kann mir einen Tag Urlaub leisten." Gordie legt ihm daraufhin eine Hand and den Hals und meint: "Junge, du bist nur so gut wie dein letztes Spiel." Trump hätte dabei sein sollen, als er das sagte.Tatsächlich wäre Gordie Howe ein guter Stabschef gewesen, weil sich niemand (inklusive des Präsidenten) getraut hätte, von dem abzuweichen, was nur als "anständiges Verhalten" bezeichnet werden kann. Und das Anstacheln einer Meute "Bedauernswerter", das Kapitol zu stürmen, hätte sicherlich Gordies Aufmerksamkeit erregt.Als ehemaliger Einwohner der USA verspürte ich zwei dominante Emotionen, als ich das Chaos in Washington sah. Zum einen verspürte ich Herzschmerz: Ich betrauere den Verlust von Amerikas Rolle als weltweites Leuchtfeuer gesellschaftlicher Ordnung. Zum anderen verspürte ich Angst: Ich fürchte um die Millionen US-Bürger, die Besseres verdienen - und es gibt hunderte Millionen, die sich jeden Morgen aufraffen, um einen Job, Redefreiheit und die Liebe einer Familie zu finden.Doch die Tatsache, dass sich die 1%-Elite dazu entschlossen hat, die amerikanische Mittelschicht auszuweiden, um ihre Aktienoptionsboni zu verdienen, hat ihnen dieses Damoklesschwert selbst eingebracht. Das Gesetz der Unbeabsichtigten Folgen diktiert eine Gewissheit negativer Konsequenzen, wenn Gesetzgeber die Elite favorisieren und die Massen ignorieren. Nehmen Sie sich "Atlas Shrugged" von Ayn Rand zur Hand und Sie werden erstaunt sein, dass es 1957 und nicht 2020 geschrieben wurde, weil Rands Beschreibung eines futuristischen Amerikas genau den heutigen Zeitpunkt beschreibt. Es ist traurig; es ist herzzerreißend; und es ist erzürnend. Außerdem wird es sich verändern.Nach der Edelmetallschlappe am Freitag liegt es an mir, die langfristigen Folgen der technischen Entwicklung für Gold und Silber zu evaluieren und dann neu zu bewerten. Bevor ich fortfahre, gibt es eine Ballanger-Regel, die eingehalten werden muss: "Nur am Gold- und Silbermarkt verkauft man "Breakouts" und kauft "Breakdowns." Warum? Weil sie manipuliert sind."Charts sind schöne Dinge, vor allem für Aktien und Rohstoffe, weil sie wie Fahrpläne sind, die erklären, wo wir sind und wo wir uns befanden. Und wenn Sie mit der Extrapolationsmethode bekannt sind, dann kann man oftmals die nächste Bewegung am Markt erkennen und Profite machen.Bei Gold und Silber verwenden die Bullionbanken, die für die großen Commercials agieren, ebenfalls Charts, doch sie "verwenden" Charts nicht nur, sondern nutzen jede Menge Wasser-, Öl- und Acrylfarben, um eine Optik zu erschaffen, die die Massen entweder zu bullischen oder bearischen Handlungen verführt; all das designt, um Volumen zu erschaffen, in die große, synthetische Positionen (angeblicher) Gold- und Silberbullion verkauft werden. In anderen Worten: Die Bullionbanken der Wall Street sind Zauberer die eine Marktmanipulationsstrategie - "Painting the Tape" - verfolgen und damit in der Lage sind, "Takedowns" mit derart heftigem Können und bösartigen Resultaten zu inszenieren.Mit einer zukünftigen, linkseingestellten Regierung und Geldhähnen im Kreuzfeuer ist das letzte, was die finanziellen Quacksalber möchten, ein florierender Edelmetallmarkt. Die Entwicklung am Freitag aufgrund eines enttäuschenden Beschäftigungsberichts sowie schwächelndem US-Dollar war abzusehen; sie müssen die Dinge am Finanzmarkt ordentlich halten, um das Chaos im politischen Bereich auszugleichen. Somit kam es zu einer bekannten Intervention und einer reaktionären Panik. Und während es langfristig sowohl ärgerlich als auch absurd ist, ist es einfach nur ein "Störgeräusch" der höchsten Ordnung.Der 8. Januar stellte fast eine genaue Kopie des notorischen "Sonntagnachtmassakers" vom 13. April 2013 dar, als bestimmte "Personen" praktisch das Vierfache der jährlichen Weltgoldproduktion an die Papierbörse verfrachteten und einen jahrzehntelangen Aufwärtstrend zerstörten. Die Volumen, die am Freitag verzeichnet wurden, hatten nichts mit der Entwicklung tatsächlichen Goldes zu tun; es hatte alles mit der Bepreisung der Goldfutures zu tun.So fein dieser Unterschied auch sein mag, ein Blick auf den Wochenchart enthüllt einen Markt, der weiterhin in einem mächtigen Aufwärtstrend bleibt, der effektiv bleiben wird, bis der Preis zurück auf 1.700 Dollar je Unze fällt. Ich bin der Ansicht, dass sich der Preis kurzfristig nach unten bewegt. Tatsächlich glaube ich, dass das Börsentief vom Freitag bei 1.827,80 Dollar je Unze "das" Tief dieser Entwicklung sein könnte. Der Wochenchart entfernt die Störgeräusche aus meiner Analyse und stellt ein wohlwollenderes Bild dar als die Tages- oder Stundencharts.