Monument Mining Ltd. geht Verkaufsvereinbarung für Mengapur-Projekt in Malaysia ein

VANCOUVER, 12. Januar 2021 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 8. Januar 2021 eine endgültige Verkaufs- und Kaufvereinbarung (die „endgültigeVereinbarung“) mit Fortress Minerals Limited(„Fortress“) getroffen hat, um Fortress eine 100%-Beteiligung an seiner malaysischen Tochtergesellschaft Monument Mengapur Sdn Bhd („MMSB“) zu verkaufen, die 100% der Anteile am Mengapur-Kupfer- und Eisenprojekt (das „Mengapur-Projekt“ besitzt).Cathy Zhai, President und CEO des Unternehmens, erklärt bei der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung: „Ich freue mich sehr, die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung für das Mengapur-Projekt bekannt geben zu können.Dies ist Bestandteil unserer Unternehmensumstrukturierung, im Zuge derer wir das Basismetallprojekt abspalten, um uns auf die Entwicklung unserer Goldportfolios in Malaysia und Westaustralien zu konzentrieren.“Fortress, dessen Hauptgeschäft aus den Bereichen Exploration, Bergbau und Produktion besteht, ist in Singapur eingetragen und an der Singapore Exchange (die „SGX-ST“) notiert.Der primäre Eisenerzbetrieb wird im Bundesstaat Terengganu, Malaysia, als einer der führenden Eisenerzbetriebe des Landes durchgeführt.Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Fortress dem Unternehmen als Gegenleistung für die Anteile an MMSB 30.000.000 US-Dollar in bar zahlen und Monument eine Lizenzgebühr in Höhe von 1,25% des Bruttoumsatzes auf alle im Mengapur-Projekt hergestellten Produkte gewähren (die „Transaktion“).Gemäß einer Absichtserklärung, die am 29. Juli 2020 im Zusammenhang mit der Transaktion unterzeichnet wurde, leistete Fortress eine treuhändische Anzahlung (under escrow) in Höhe von 3,75 Millionen US-Dollar (die „Anzahlung“) an Monument, um sich exklusive Rechte bei der Durchführung der Sorgfaltsprüfung in Bezug auf das Mengapur-Projekt zu sichern.Die Sorgfaltsprüfung wurde am 8. Dezember 2020 zur Zufriedenheit von Fortress abgeschlossen.Nach Unterzeichnung der Vereinbarungen werden 3 Millionen US-Dollar der Anzahlung von Monument vom Treuhandkonto freigegeben.Außerdem wird Fortress Monument sofort 5,25 Millionen US-Dollar auf das Treuhandkonto einzahlen, was den gesamten Treuhandsaldo auf 6 Millionen US-Dollar (die „weitere Zahlung“) erhöht, die zusammen mit der endgültigen Zahlung von 21 Millionen US-Dollar nach Abschluss der Transaktion an Monument freigegeben werden.Die weitere Zahlung kann vor Abschluss an Monument freigegeben werden, falls Fortress einen früheren Beginn der Bauarbeiten am Standort Mengapur wünscht.Die Anzahlung und die weitere Zahlung werden gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung nur unter bestimmten Bedingungen zurückerstattet.Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Fortress, der Genehmigung der SGX-ST und anderen Bedingungen, die in der endgültigen Vereinbarung festgelegt sind.Das Abschlussdatum wird voraussichtlich drei Monate ab dem Datum des Eintritts in die endgültige Vereinbarung betragen.Der erhaltene Erlös unterliegt einer Vermittlungsgebühr in Höhe von 600.000 US-Dollar.Der Nettoerlös aus der Transaktion soll für die Unternehmensentwicklung und die Entwicklung von Goldprojekten verwendet werden. Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100% in seinem Besitz befindliche Selinsing-Goldmine in Malaysia betreibt.Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen.Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.Cathy Zhai, Präsidentin und CEOMonument Mining Ltd.Suite 1580 -1100 Melville StreetVancouver, BC V6E 4A6Richard Cushing, MMY VancouverT:+1-604-638-1661 x102rcushing@monumentmining.com„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“Zukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“).Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird.Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetieren“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ oder „glaubt“ sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse „unternommen“, „erscheinen“ oder „erreicht“ „könnten“, „werden könnten“ oder „werden“.Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden.Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar.Wesentliche Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung zukunftsgerichteter Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Barkosten pro Unze Goldproduktion und der geschätzten Cashflows, die aus dem operativen Geschäft generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und Erwartungen bezüglich der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens; Annahmen bezüglich des zukünftigen Preises für Gold und andere Mineralien; der Zeitpunkt und die Menge der geschätzten zukünftigen Produktion; der erwarteten Zeitpunkt und die Ergebnisse der Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; der Erfolg von Explorationsaktivitäten; Bergbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Erörterung und Analyse der Geschäftsführung des Unternehmens sowie in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind und alle unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen.Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können.Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen.Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.