Russland: Goldreserven übersteigen zum ersten Mal US-Dollar-Bestände des Landes

Der Wert von Russlands Gold in den Devisenreserven hat zum ersten Mal die US-Dollar-Bestände des Landes übertroffen, dies berichtet Kitco News unter Berufung auf die russische Zentralbank.So lagen die gesamten Goldreserven des Landes als Teil der Devisenreserven den Angaben zufolge per 30. Juni 2020 bei 22,9%. Im Vergleich dazu sind die US-Dollar-Bestände auf 22,2% gesunken. Die Goldbestände beliefen sich auf 128,5 Mrd. $ gegenüber 124,6 Mrd. $ in US-Dollar. Der Euro-Bestand ging ebenfalls zurück und lag bei 29,5% der Devisenreserven, der Bestand des chinesischen Yuan sank auf 12,2%. Diese Daten werden von der Zentralbank mit einer sechsmonatigen Verzögerung veröffentlicht.Der Grund für den gestiegenen Wert der Goldreserven ist der Anstieg des Goldpreises. Russland hat seine Goldkäufe im April vergangenen Jahres eingestellt. Demnach liegen die Gesamtbestände nach wie vor bei 73,9 Mio. Unzen.© Redaktion GoldSeiten.de