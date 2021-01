Conic Metals Corp.: Namensänderung zu Nickel 28 Capital Corp.

Der Nickel- und Cobaltproduzent Conic Metals Corp. kündigte in dieser Woche eine Namensänderung an. Durch den Wechsel zu dem Namen Nickel 28 Capital Corp. wolle man den Status als einer der wenigen börsennotierten Nickelproduzenten Kanadas besser widerspiegeln.Die Genehmigung der TSXV stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, man rechne aber damit, dass der Namenswechsel in den kommenden Wochen vollzogen werde. Das Kürzel "NKL" bleibt unverändert.Die Webseite des Unternehmens wird künftig unter www.nickel28.com zu finden sein.© Redaktion MinenPortal.de