Caledonia Mining: Benachrichtigung über relevante Änderungen bei einem bedeutenden Aktionär

14. Januar 2021 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen gestern, am 13. Januar 2021, von BlackRock, Inc., einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens, gemäß den AIM-Regeln für Unternehmen benachrichtigt wurde, dass am 12. Januar 2021 ein bestimmten Schwellenwert für die Bekanntgabe des Aktienbesitzes am Unternehmen überschritten wurde.Der Mitteilung zufolge besitzt der Aktionär zu diesem Zeitpunkt indirekt 604.129 den Aktien des Unternehmens beigefügte Stimmrechte, was 4,98 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Ferner besitzt er 0,53 % der Stimmrechte durch Finanzinstrumente (vertreten durch 32.800 Stimmrechte, die durch Wertpapierleihgeschäfte erworben werden können, und 31.675 Stimmrechte in Form von CFD).Demzufolge entspricht der Gesamtanteil des Aktionärs an den Stimmrechten 5,51 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens, das zum jetzigen Zeitpunkt 12.118.823 Aktien ohne Nennwert umfasst.Eine Kopie der Benachrichtigung finden Sie auf der Website des Unternehmens unter:https://www.caledoniamining.com/investors/shareholder-information/Mark LearmonthTel: +44 1534 679 800Camilla HorsfallTel: +44 7817841 793WH Ireland (Nomad & Broker)Adrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 betrachtet.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!