World Gold Council: Goldausblick für 2021

Heute veröffentlichte der World Gold Council (WGC) seinen Ausblick zur Goldentwicklung für das gerade begonnene Jahr. Allgemein erwartet der WGC, dass Gold dieses Jahr als Investment gefragt bleiben wird. Weiterhin dürfte der Goldverbrauch durch eine Erholung der Wirtschaft Unterstürzung erhalten, besonders in den Emerging Markets.Einerseits geht der WGC zwar davon aus, dass Anleger das Niedrigzinsumfeld als Gelegenheit nutzen werden, in Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung Risikoanlagen hinzuzufügen. Andererseits müssten sich Anleger auch mit gewissen Portfoliorisiken auseinandersetzen. Hier nennen die Analysten die ausufernden Haushaltsdefizite, die Geldmengenausweitung, den Inflationsdruck und drohende Marktkorrekturen angesichts extrem hoher Aktienbewertungen.Die folgende Grafik stellt vier verschiedene Einflussfaktoren für die Goldpreisentwicklung dar:• Wirtschaftliche Expansion: Wachstumsphasen sind fördern die Nachfrage nach Schmuck, Technologie und langfristigen Ersparnissen;• Risiko und Unsicherheit: Marktabschwünge steigern oft die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen;• Opportunitätskosten: Zinssätze und relative Währungsstärke beeinflussen die Einstellung der Anleger gegenüber Gold• Momentum: Kapitalströme, Positionierung und Preistrends können die Performance von Gold beflügeln oder dämpfen.Den vollständigen Bericht des WGCs können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.