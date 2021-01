Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange steigen im Dezember

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im Dezember letzten Jahres 162,30 Tonnen an physischem Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams in seinem aktuellen Marktkommentar auf SharpsPixley Im Vergleich zu November (127,65 Tonnen) ergab sich damit ein deutlicher Anstieg. Verglichen mit Dezember 2019 (158,50 Tonnen) wurde ebenfalls eine Steigerung erzielt (+2,3%). Verglichen mit Dezember 2018 (178,04 Tonnen) ergab sich allerdings wie in jedem Monat des vergangenen Jahres ein Rückgang (-9,7%).Die Abhebungen von der SGE wurden in einigen Monaten des Jahres durch die Coronapandemie beeinträchtigt. Im Gesamtjahr 2020 erreichten sie insgesamt 1.205,33 Tonnen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 36,2% bedeutet. Weiterhin handelt es sich laut Williams um die niedrigsten Gesamtjahresabhebungen seit acht Jahren.Darüber ob die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse wirklich der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen, herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE jedoch in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas.© Redaktion GoldSeiten.de