Hinter den Schlagzeilen der Goldbestände in Londons Tresoren

Letzte Woche veröffentlichte die London Bullion Market Association (LBMA) ihren aktuellsten Monatsbericht über die Goldbestände in den LBMA-Tresoren in London. Dabei wurde behauptet, dass sich nun rekordverdächtige 9.452 Tonnen Gold in diesen Tresoren befinden würden.Die besagten Daten decken die Tresorbestände der sieben LBMA-Mitglieder ab, die kommerzielle Tresore in London operieren, ebenso wie die Goldbestände in den Londoner Tresoren der Bank of England. Diese Sieben bestehen aus drei Bullionbanken - HSBC, JP Morgan und ICBC Standard Bank - und vier Sicherheitsunternehmen - Brinks, Malca-Amit, G4S und Loomis. Die Tresordaten der LBMA werden auf einer um einen Monat verzögerten Basis veröffentlicht. Laut der LBMA hielten die Londoner Tresore zum 30. November 2020 (einschließlich der Tresore der Bank of England) insgesamt 303,891 Millionen Unzen oder 9.452 Tonnen Gold.Separat berichtete die Bank of England (BoE) - die ihre Goldbestände ebenfalls auf einer um einen Monat verzögerten Basis veröffentlicht - dass ihre Goldbestände zum 30. November 2020 bei 179,423 Millionen Unzen oder 5.580,8 Tonnen Gold lagen. Während der Großteil des Goldes in den Tresoren der BoE im Namen von Zentralbanken gehalten wird, so haben die Geschäftsbanken (Bullionbanken) auch Goldkonten bei der BoE.Da die BoE 5.580,8 Tonnen der 9.452 Tonnen der LBMA hält, würde dies bedeuten, dass in den "LBMA-Tresoren", d.h. den Londoner Tresoren der drei Banken und vier Sicherheitsunternehmen, insgesamt 3.871,2 Tonnen Gold gehalten werden. Ein Großteil dieses Goldes wird im Namen von goldgedeckten, börsennotierten Fonds (ETFs) gehalten.Basierend auf den Daten von GoldChartsRUs, die die Goldbestände der goldgedeckten ETFs verfolgt, wissen wir, dass die ETFs Ende November insgesamt 2.575 Tonnen Gold in Londoner Tresoren hielten.Ausgenommen dieser ETF-Bestände wären dies 1.296,2 Tonnen Gold in diesen sieben Tresoren, die von den ETF-Beständen nicht nachgewiesen werden können. In anderen Worten:Alle Londoner Tresore - BoE-Tresore = LBMA-TresoreLBMA-Tresore - Londoner ETF-Bestände = restliches Gold9.452 - 5.580,8 = 3.871,23.871,2 - 2.575 = 1.296,2 Tonnen GoldSeit die LBMA angefangen hat, die Bestandsdaten des Londoner Goldes zu veröffentlichen (ab Juli 2016), stellen 9.452 Tonnen tatsächlich eine Rekordzahl dar. Dies ist ebenfalls höher als die geschätzten 9.000 Tonnen Gold, die sich laut der LBMA angeblich Ende 2011 in London befanden.Wenn man das Wachstum der Goldbestände der LBMA und BoE betrachtet, dann kann man das Folgende beobachten. Von Beginn Januar 2020 bis Ende November 2020 hielten die Londoner Tresore laut der LBMA angeblich insgesamt 1.126,5 Tonnen Gold. Zu diesem Gesamtwert fügten die Tresore der BoE 207,5 Tonnen hinzu, während die anderen sieben (LBMA) Tresore 919 Tonnen Gold hinzufügten.