Suki Cooper: Gold bald wieder über 2.000 USD

Suki Cooper von Standard Chartered sprach in der Sendung " Bloomberg Markets " kürzlich mit Vonnie Quinn über ihre Erwartungen zur Goldpreisentwicklung in diesem Jahr.Die Edelmetallexpertin erklärt in dem Interview, dass das Makroumfeld für das gelbe Metall nach wie vor unterstützend sei. So rechne man damit, dass Gold wieder über 2.000 US-Dollar steigen werde.Ein Großteil der Preissteigerungen sollte laut Cooper bereits in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Denn speziell in den ersten sechs Monaten des Jahres gehe Standard Chartered von einer fortgesetzten Schwäche des US-Dollars und weiterhin negativen Realrenditen aus. Die Geldpolitik werde voraussichtlich akkommodierend bleiben und weitere Stimuli sollten fließen. Zudem erwarte man eine flächendeckende Corona-Impfung erst in der zweiten Jahreshälfte.All diese genannten Faktoren sollten sich auf Gold positiv auswirken.© Redaktion GoldSeiten.de