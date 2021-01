Doug Casey: Nächste Blase in Gold und Goldaktien

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Doug Casey, dem Gründer von Casey Research, über die aktuelle Lage in den USA, die Bergbaubranche sowie über Bitcoin und Gold.Casey hatte zuletzt Unruhen in den USA und eine zunehmende Spaltung zwischen den politischen Lagern vorhergesagt. Er glaubt, dass sich die Situation nach den Entwicklungen der vergangenen Woche weiter zuspitzen und schließlich zu einem Bürgerkrieg führen könnte.In Bezug auf Bitcoin erklärt der Finanzexperte, dass die Kryptowährung, genau wie Gold, gutes Geld sei und es zunehmend zu einer Flucht in diese Assets kommen werde. Bitcoin sei in einigen Aspekten dem gelben Metall sogar überlegen. So könne damit Geld sehr einfach ohne Banken als Zwischenstelle an Personen übertragen werden, auch über Staatsgrenzen hinweg. Weiterhin habe Bitcoin Gold in die Karten gespielt, indem es eine ganze Generation für die Thematik "wahren Geldes vs. Fiatwährungen" sensibilisiert habe.Casey hält den momentanen Zeitpunkt für eine ausgezeichnete Gelegenheit, Goldbergbauaktien zu kaufen. Diese werden seiner Meinung nach massiv an Wert gewinnen, denn die nächste Blase werde in Gold und Goldaktien entstehen. Einen guten Kauf sieht der Experte in Royalty-Unternehmen. Vielversprechend seien aber prinzipiell Unternehmen unter der Leitung guter Führungskräfte. Besonders interessant seien für ihn mittelgroße und kleine Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de