Egon von Greyerz Interview: Eskalierende Druckerpresse, als nächstes Hungersnot?

1:15 Goldpreiseinbruch am letzten Freitag, was war der Grund?

2:35 Kein vernünftiger Gold-Trader würde das tun

3:30 Über 6 Jahre wurde Gold unter 1.350 Dollar gehalten

4:40 Es droht in den USA großes Chaos, nicht nur rasante Geldentwertung

5:30 Nutzen Sie die aktuelle Edelmetall-Preiskorrektur

6:10 Die Wirtschaft braucht Billionen!

6:50 Gold in Papiergeld spielt keine Rolle, man muß es besitzen

7:50 Die Geldmengen steigen, Zentralbanken kaufen, Junk-Anleihen sind gefragt!

9:00 Per Knopfdruck geschaffenes Geld hat keinen Wert, 18 Billionen in einem Jahr

10:55 Risiken werden völlig vernachlässigt

11:30 Unbegrenzte Geldschöpfung und negative Renditen!

12:00 Lebensmittelpreise steigen auf breiter Front

13:30 Agrarprodukte im S&P GSCI sind 45% teurer seit Juli

14:20 Sogar für den Westen werden die Preissteigerungen zum Problem

14:40 Das ganze Lebensmittelspektrum verteuert sich

14:55 Edelmetalle sollten die Kaufkraft mindestens erhalten

15:30 Preisanstieg von 79% seit April bei Rohstoffen

16:30 Mit Biden wird die Währung noch schneller verfallen

17:10 Ersparnisse in Edelmetallen werden zur Überlebensfrage

17:45 Genießen Sie trotzdem die schönen Dinge

Gold und Silber sind weiter im Korrekturmodus. Was verursachte letzten Freitag den Einbruch? Täuschungsmanöver vor dem drohenden Chaos in den USA? Die Korrektur ist eine Chance, denn der Zusammenbruch ist nur mit weiteren Billionen noch zu verzögern. Durch die Zentralbanken werden die Bilanzen und Geldmengen aufgebäht, Risiken werden vernachlässigt.In dem Umfeld steigen die Lebensmittelpreise weltweit und verschärfen die Notlage vieler Menschen. Dieses Problem wird sich mit zunehmender Inflation noch verschlimmern. Auch andere Rohstoffe ziehen deutlich an. Mit Edelmetallen sollte man seine Kaufkraft mindestens erhalten. Trotz dieser dunklen Zeiten, genießen Sie die schönen Dinge.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.