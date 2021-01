Russische Währungsreserven 1. KW 2021

Gestern gab die russische Zentralbank die aktuellen Zahlen zu den offiziellen Gold- und Devisenreserven per 8. Januar 2021 bekannt. Demnach ergab sich verglichen zur vorherigen Woche in der 1. Kalenderwoche keine Veränderung.Den Zahlen zufolge beliefen sich die internationalen Währungsreserven per 8. Januar 2021 auf 597,4 Milliarden US-Dollar. In der vorherigen Woche hatten sich die Bestände um 5 Mrd. US-Dollar verteuert.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de