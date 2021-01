Jeffrey Gundlach neutral gegenüber Gold und Bitcoin

DoubleLine-CEO Jeffrey Gundlach ist Gold und Bitcoin gegenüber aktuell neutral gestimmt, dies berichtet Kitco News . In einem Webcast riet er in dieser Woche Anlegern dazu, 25% ihres Portfolios in Sachwerten zu halten: "Fünfundzwanzig Prozent eines Portfolios sollten in irgendeinem realen Vermögenswert stecken, das könnte beispielsweise ein Rohstoff sein, insbesondere ein Industrierohstoff."Gold gegenüber sei Gundlach nun bereits seit ein paar Monaten neutral gestimmt und bleibe bei dieser Einschätzung, da das gelbe Metall sein Unterstützungsniveau nicht halten könne. Zuvor war er eine gewisse Zeit bullisch gestimmt.Bitcoin schätze er seit Mitte Dezember neutral ein, als die Kryptowährung 23.000 $ überschritten habe. "Für mich sieht es nach einem Blowoff aus. Bitcoin hat Intraday-Bewegungen von 1.000–2.000 $. Der Markt sieht mit dieser Art von Volatilität jetzt gefährlich aus," erklärt er. "Ich mag es nicht, wenn ich mir Sorgen machen muss, dass ich in einer Stunde 20% verliere."Das hervorstechende Thema für 2021 ist laut Gundlach Inflation/Deflation. Er glaube, dass Anleger sowohl auf ein inflationäres als auch auf ein deflationäres Umfeld vorbereitet sein müssten.Ein Teil des Portfolios eines Anlegers muss einen Deflationsschutz haben, wie etwa Bargeld und Anleihen, so Gundlach. Ein weiterer Teil brauche einen Inflationsschutz. Deshalb rät er dazu, 25% in Aktien zu investieren, insbesondere in asiatische Schwellenländer, und weitere 25% in Sachwerte, darunter Immobilien, Industrierohstoffe, Gold oder sogar Bitcoin.© Redaktion GoldSeiten.de