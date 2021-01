Frank Giustra: Was ist nötig für den wirklich großen Erfolg?

Daniela Cambone führte für Stansberry Research kürzlich ein neues Interview mit Frank Giustra und befragte ihn zu seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte sowie über die Bedeutung von Gold.Während er seinen Weg von einem desinteressierten Teenager aus einfachen Verhältnissen hin zum Milliardär beschreibt, betont der Philanthrop und Bergbaumogul, dass für den Erfolg der eigene Glauben an das Erreichen der Ziele oberste Priorität habe. Man solle sich von niemanden von seinen Überzeugungen abbringen lassen und fest an das glauben, was man tue.Allerdings räumt er ein, dass auch immer eine gehörige Portion Glück dazu gehöre. Abgesehen davon müsse man aber auch bereit sein, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen.In Bezug auf Gold betont Giustra erneut, dass wirklich jeder Gold besitzen müsse. Es stelle eine Versicherung gegen alle möglichen Entwicklungen dar, von welchen viele seiner Meinung nach auch wirklich eintreten werden.© Redaktion GoldSeiten.de