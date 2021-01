Silber: Genauigkeit beim Ausstieg anstatt Stopps

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 13. Januar 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 13. Januar 2021

Silber handelt seitwärts. Zeit, Stopps und Zielaustiege zu evaluieren. Wenn der Verstand aufgrund von Datenüberlastung oder zu vielen Variablen überwältigt ist, vereinfacht er gerne. Im Extremfall greift er auf intuitive Reaktionen wie Kampf oder Flucht zurück. Was ist Überwältigung? In den meisten Fällen ist es eine emotionale Reaktion auf ein ungelöstes Problem.Für den Handel bedeutet dies eine Auswertung von Datenströmen, die sich zu vielen Fragen anhäufen und zu einem Wunsch nach Einfachheit führen. Im Falle von Ausstiegen greifen die meisten Anfänger und fortgeschrittenen Trader auf einen Unterstützungs- bzw. Widerstands-Stop zurück. Ein einfacher Weg, um aus dem Markt genommen zu werden. Genauigkeit beim Ausstieg anstatt Stopps.Es ist töricht, ein starres Modul wie eine Linie im Sand (ein einziges Preisniveau) in einem Spiel mit einem derart hohen Maß an Variablen zu finden. Variablen, die in einem dynamischen Modell ständig im Fluss sind. Angetrieben von kollektiver Psychologie, manchmal sogar irrational. Am besten wäre es, wenn Sie echte Wahrscheinlichkeiten hätten, die auf der Bewegung des Preises, des Volumens und der Zeit basieren (als Minimum).Wenn Sie lernen, wie man ein Auto fährt, besteht die Dynamik nicht nur darin, die verschiedenen Pedale zum richtigen Zeitpunkt zu betätigen. Nach jahrelanger Erfahrung stellen Sie fest, dass der entscheidende Wert, um dieses Spiel zu überleben, alle umgebenden Faktoren sind.Zum Beispiel bremsen Sie ab, wenn Sie spielende Kinder am Straßenrand sehen oder bei starkem Regen auf der Autobahn. Sie schaffen mehr Abstand zwischen dem Auto vor Ihnen, wenn dessen Fahrer Schlangenlinien fährt und Sie einen betrunkenen Fahrer vermuten. Sie spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist, aber es ist keine intuitive Reaktion aufgrund eines Überforderungsgefühls. Es ist ein Unterbewusstsein, das mit vielen Regeln gefüllt ist, die Sie im Laufe der Zeit in die Hosentasche gesteckt haben und die Sie in ihrer Summe dazu veranlassen, langsamer zu fahren oder sogar anzuhalten.Ein Verkehrsweg muss nachjustiert werden, wenn eine neue Kraft auf den Verkehr einwirkt. Handelsziele werden auch von Echtzeitfaktoren beeinflusst. Aspekte wie neue Datenveröffentlichungen, Momentum, Volumen und das Preisverhalten als Ganzes. Dies, in Abstimmung mit der Zeitkomponente, schwächt einen statischen Ansatz, der versucht, auf einer einfachen Zahl eines Unterstützungs-Widerstands-Kursniveaus zu bestehen. Um zu einer genaueren Wahrscheinlichkeitsvorhersage zu gelangen, muss man zunächst eine einzelne Zielnummer zu einer Zielzone (A, B) erweitern. Eine Zone, die mehr mit einer Verteilungszone übereinstimmt, die auf vorherigen Fraktalen basiert.Am wichtigsten ist es, die Art und Weise zu betrachten, wie sich die Preise in Richtung solcher Zonen bewegen. Ein Aktions-Reaktions-Prinzip kommt ins Spiel, wenn sich die Preise schnell in Richtung einer Verteilungszone (C) bewegen. Das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Kursänderung. Auf der anderen Seite des Spektrums kann eine langsame Richtungsbewegung der Preise viel leichter in eine Unterstützungs-/Widerstands-Preiszone eindringen.