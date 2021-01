Euro Manganese: Chvaletice Manganprojekt geht in nächste Phase des Genehmigungsverfahrens über

- Das tschechische Umweltministerium hat sein Vorprüfungsverfahren für die vorläufige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) des Chvaletice Manganprojekts abgeschlossen.- Euro Manganese kann nun zu den nächsten Phasen des Genehmigungsverfahrens übergehen. Das öffentliche und behördliche Feedback aus dem Vorprüfungsverfahren wird in die abschließende Umweltverträglichkeitsprüfung einfließen, die im Dezember 2021 abgeschlossen werden soll.- Eine definitive Machbarkeitsstudie für das Projekt ist bereits in Arbeit und soll ebenfalls bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.- Die Beschaffung und Fertigung der Demonstrationsanlage des Projekts verläuft nach Plan, und die Lieferung an den Standort Chvaletice wird im Sommer 2021 erwartet.VANCOUVER, 15. Januar 2021 - Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, den Abschluss einer sechsmonatigen Vorprüfung für seine vorläufige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bekannt zu geben, die vom tschechischen Umweltministerium (das „Ministerium“) für das Chvaletice Manganprojekt des Unternehmens durchgeführt wurde. Das Projekt soll Abfälle aus einer stillgelegten Mine in der Tschechischen Republik recyceln, um hochreine Manganprodukte zu erzeugen, hauptsächlich für Batterien von Elektrofahrzeugen.Auf der Grundlage der offiziellen Benachrichtigung des Ministeriums kann EMN nun zu den nächsten Phasen des Genehmigungsverfahrens für das Projekt übergehen. Das Unternehmen betrachtet den Abschluss des Vorprüfungsverfahrens als einen wichtigen regulatorischen Meilenstein, der wertvolle Beiträge der Stakeholder einschließt, die in den endgültigen Entwurfs- und Planungsphasen des Projekts berücksichtigt werden.Die wichtigsten Stakeholder wurden vom Ministerium eingeladen, auf eine von EMN im Sommer 2020 eingereichte UVP-Benachrichtigung und Projektbeschreibung zu reagieren. Beiträge gingen von verschiedenen Regierungsstellen, öffentlichen Stellen und regionalen und lokalen Behörden sowie von Gemeindemitgliedern ein. Die Hauptanliegen der Stakeholder betreffen die Handhabung von erhöhtem Fahrzeugverkehr und Lärm, mögliche Auswirkungen auf die Luft- und Wasserqualität und den Erhalt von Sichtlinien zu einem nahe gelegenen historischen Ort.„Wir sind mit dem Ergebnis dieses wichtigen Schritts im Genehmigungsverfahren des Chvaletice Manganprojekts zufrieden“, so Marco Romero, CEO von Euro Manganese. „Wir schätzen die durchdachten Beiträge, die wir von unseren Stakeholdern erhalten haben, und sind zuversichtlich, dass wir ihre Anliegen in unseren detaillierten Plänen berücksichtigen können. Nach mehr als vier Jahren umweltbezogener Grundlagen- und Verträglichkeitsstudien, Prozessentwicklung und Engineering haben wir der Öffentlichkeit und den Regulierungsbehörden bewusst viel detailliertere Informationen über unser Projekt zur Verfügung gestellt, als dies in dieser Phase des Genehmigungsverfahrens normalerweise erforderlich ist. Ich bin dankbar für das nützliche Feedback, das wir erhalten haben.“Romero lobt das in der Tschechischen Republik ansässige Projektteam für seine Detailgenauigkeit und dafür, dass die lokalen Behörden und Gemeindemitglieder frühzeitig und häufig in den Planungsprozess eingebunden wurden. „Das Vorprüfungsverfahren des Ministeriums war öffentlich zugänglich. Die Tatsache, dass nur zwei Einreichungen von Einzelpersonen eingegangen sind, spricht für die Gründlichkeit und Professionalität der Beratungen unseres Teams, die hohen Standards, die wir bei der Projektentwicklung angewendet haben, und die Bereitschaft der Anwohner, positiv mit uns zu interagieren.“Eine definitive Machbarkeitsstudie für das Chvaletice Manganprojekt wird derzeit durchgeführt und soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der abschließenden Umweltverträglichkeitsprüfung, die sich mit den eingegangenen Beiträgen der Stakeholder und Regulierungsbehörden befassen wird, sollen Mitte 2021 beginnen und voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.Währenddessen liegen die Beschaffung und Fertigung der Demonstrationsanlage des Projekts im Zeitplan, und die Lieferung an den Projektstandort wird im Juli 2021 erwartet. Die Demonstrationsanlage wird hochreine Manganmaterialien für die Lieferkettenqualifizierung durch potenzielle Kunden von EMN bereitstellen.- Einreichung der UVP-Anmeldung: https://www.mn25.ca/post/euro-manganese-to-file-chvaletice-manganese-projectenvironmental-impact-assessment-notification- Bestellung der Demonstrationsanlage: https://www.mn25.ca/post/euro-manganese-nr-2020-30 Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Abfallverwertungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Evaluierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden aus einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoffproduzent von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.Marco A. RomeroPresident & CEO+604-681-1010 Durchwahl 101Ron ShewchukDirector of Communications+604-781-2199E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caAnschrift des Unternehmens:1500 – 1040 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Kanada V6E 4H8Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens oder des Projekts wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Wertentwicklungen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäfte und Transaktionen. Zu diesen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts, Erklärungen zum Fortschritt des Projekts in Bezug auf Vorschriften und Genehmigungen, zum Abschluss und zum Zeitplan der abschließenden Umweltverträglichkeitsprüfung sowie zum Zeitplan für die Lieferung und den Betrieb der Demonstrationsanlage.Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen zählen u. a. die Faktoren, die unter „Risks Notice“ und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr sowie im neuesten Annual Information Form beschrieben werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.