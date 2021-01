Kitco-Umfrage: Gold wird sich nach Selloff nicht schnell erholen

Nach einem Rückgang unter 1.825 Dollar je Unze am Freitag scheint es nicht wahrscheinlich, dass sich der Goldpreis allzu schnell erholen wird, so wird von Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen berichtet.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten der Wall Street an der Umfrage teil. Davon waren 37,5% der Ansicht, dass der Preis sinken wird. 37,5% blieben eher neutral, während nur 25% bullisch für die Entwicklungen diese Woche blieben.Außerdem teilten auch 1.701 Kleinanleger ihre Meinung. Davon waren 54,4% der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. 21,9% der Befragten erwarten Seitwärtsentwicklungen, während 23,7% einen niedrigeren Preis prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de