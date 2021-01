Sie glauben, 2020 war schlimm? 2021 wird furchtbar  Gerald Celente

David Lin von Kitco News sprach vergangene Woche mit Gerald Celente, Herausgeber des Trends Journal, über dessen Einschätzung zur finanziellen und politischen Lage weltweit.Der renommierte Trendforscher erklärt in dem Interview, dass es bis zum Frühjahr zu einer künstlich angekurbelten Konjunkturerholung kommen werde, den Aktienmärkten aber noch ein starker Rückschlag drohe. Aktuell seien die Aktienbewertungen viel zu hoch, aber die Schwellenmärkte seien verhältnismäßig attraktiv."Es wird ein furchtbarer Winter für die Wirtschaft werden. Die Zocker gehen in die Emerging Markets. Ich glaube, dass wir in den Vereinigten Staaten einen heftigen Bärenmarkt erleben werden. Es wird so kommen", so Celente.Zudem reche er im weiteren Jahresverlauf mit einer fortgesetzten Abwertung des US-Dollar, was in Verbindung mit dem fallenden Aktienmarkt die Edelmetallpreise nach oben treiben sollte. "Langfristig erwarten wir, dass Gold in diesem Jahr die Marke von 2.100 USD durchbricht, und wir erwarten, dass Silber deutlich über 50 USD pro Unze steigt", so der Unternehmer.© Redaktion GoldSeiten.de