Weshalb Gold trotz Stimuli und schwacher Wirtschaftsdaten weiter fällt  Peter Hug

Gold könnte kurzfristig weiter fallen, werde aber schließlich die Richtung wechseln, dies erklärt Peter Hug, Global Trading Director bei Kitco Metals, am Freitag in einem Interview mit David Lin.Der Handelsexperte sieht momentan eine ähnliche Situation wie im März vergangenen Jahres: "Es ist eine Frage des Zeitpunkts. Wenn man sich die Zeit im März anschaut, als die Pandemie zum ersten Mal auftrat, damals hatten wir Schließungen in der Wirtschaft und wir begannen, Rücksetzer zu verzeichnen. Ich denke, wir sind jetzt in einem ähnlichen Modus", so Hug. "Es war eine Situation, in der die Leute Angst hatten und sie bleiben weiterhin ängstlich."Schwache Inflations-, Einzelhandels- und Jobzahlen machen die Investoren nervös, erklärt Hug. So nehmen die Märkte Gewinne aus Risikoanlagen mit, während sie Bargeld aufstocken, was den Rückgang sowohl bei Aktien als auch bei Gold am Freitag verursacht haben dürfte.© Redaktion GoldSeiten.de