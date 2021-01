Infografik: Silber in der neuen Energieära

The Visual Capitalist hat jüngst im Auftrag von Endeavour Silver den dritten und letzten Teil seiner dreiteiligen Silberreihe veröffentlicht. Während es in Teil 1 um die Eigenschaft der Edelmetalle als sicherer Hafen in einer sehr volatilen und schuldenbelasteten Zeit ging, befasste sich die zweite Infografik mit den wichtigsten Angebots- und Nachfragefaktoren, die sich auf die Preisentwicklung auswirken. Teil 3 der Reihe geht schließlich auf die Rolle von Silber in der neuen Energieära ein.Silber sollte den Erwartungen zufolge künftig eine gesteigerte Nachfrage seitens der Solar- und Elektrofahrzeugtechnologien verzeichnen: "Eine grüne Zukunft wird Metalle benötigen und die Rolle für viele von ihnen neu definieren. Silber ist da keine Ausnahme. Lange Zeit als Edelmetall bekannt, hat Silber auch industrielle Anwendungen, ein Metall für eine umweltfreundliche Zukunft."© Redaktion GoldSeiten.de