Etruscus beprobt 7.013 g/t Silber, 12,7 g/t Gold im Zielgebiet "Thunderstruck"

Vancouver - Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (OTC: ETRUF) (FSE: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) freut sich, bedeutende Gesteinsprobenergebnisse aus dem während der Exploration im Sommer 2020 im Camp Eskay im ressourcen-reichen Goldenen Dreieck (Golden Triangle) von BC neu entdeckten Thunderstruck Zielgebiet bekannt zu geben. Thunderstruck liegt 1,5 km südöstlich vom Zielgebiet Hurricane (Mitteilung am 13. Januar 2021). Beide befinden sich in den kürzlich abgesteckten und erweiterten Rock & Roll Konzessionen und 13 km nordwestlich der Lagerstätte Black Dog.Aufgrund der starken geochemischen Ergebnisse aus den hochwertigen Gesteinsproben wurde das Zielgebiet Thunderstruck wie Hurricane sofort auf hohe Priorität hochgestuft. Das Gebiet enthält mehrere zentimeterdicke Quarz-Kalzit-Adern über eine Fläche von Hunderten von Metern. Eisenkarbonatverwitterung und gossanartige Abschnitte sind durch die Gletschermoräne sichtbar. Die Adern zeigen polymetallische Strukturmerkmale mit einem hohen Anteil von in epithermalen Umgebungen zu erwartenden Elementen, so wie z.B. in Pretiums hochgradiger Brucejack-Mine.- Schürfprobe* # B0026845 Analyse: 7.013 g/t Silber, 12,7 g/t Gold, 3,9% Zink, 2,4% Blei und 0,2% Kupfer- Eine andere in 85 Metern (m) Entfernung genommene Probe zeigte ebenfalls beeindruckende Ergebnisse in Bezug auf Silber mit 1.017 g/t Silber sowie bedeutenden Gehalt an Gold, Kupfer, Blei und Zink- Historische Arbeiten in diesem Gebiet im Jahr 1983 deuten darauf hin, dass es zu dieser Zeit vollkommen unter Eis lag- Die nahegelegene Lagerstätte Argentina,1800 Meter nordwestlich, ergab Proben von 555 g/t Silber;- Die nahegelegene Lagerstätte Heather 1500 Meter südwestlich ergab Proben von 25 g/t Gold, 332 g/t Silber und 5,1% Blei im Jahr 2019 und eine Bodenprobe** ergaben 9,5 g/t Gold und >100 g/t Silber im Jahr 1983; und- weitere Gesteinsproben südlich entlang der Gletscherkante, 200 Meter und 700 Meter südlich, erbrachten ebenfalls Ergebnisse mit erhöhtem Gehalt an Silber und Gold.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55173/ETR_NR-Samples_7013_gt_Ag_DE_Prcom.001.jpegIn einem ausgedehnten 20tägigen Erkundungsprogramm zur geologischen Kartierung und Probenahme in den erweiterten Rock & Roll Konzessionen im vergangenen Sommer entdeckte das Team zahlreiche Adern am oder in der Nähe des Thunderstruck Zielgebietes. Diese Adern zeigen potenzielle Edelmetallmineralisierung einschließlich hochgradigen Silbers und Goldes, und weisen häufig für ein epithermales System typische Strukturmerkmale auf. Die Adern liegen in einer feinkörnigen Sedimentsequenz von Siltstein und kalkhaltigen Sedimenten und werden vorläufig der Upper Stuhini Stratigraphie zugeschrieben.Das Unternehmen erwartet noch weitere Probenergebnisse aus dem 2020 Explorationsprogramm. Ermutigt von den bisherigen Ergebnissen plant das Unternehmen bereits ein größeres, genauer definiertes Probenahme-, Kartierungs- und Prospektionsprogramm in dem Gebiet für das Jahr 2021. Das Gebiet, das erst kürzlich durch Gletscherschwund freigelegt wurde, ist weitgehend unerforscht und verspricht sehr gute Aussichten auf hochgradige Mineralisierung.Dr. Dave R. Webb, Vice President, Exploration, kommentiert wie folgt zu Thunderstruck: Bei unserer Suche nach einer Ausweiterung unserer Black Dog Lagerstätte haben wir ein neues Gebiet hochgradiger Mineralisierung entdeckt, das epithermale Strukturmerkmale, die Pretiums Brucejack-Mine ähnlich erscheinen, aufweist. Es gibt eine Fülle von hochgradigen Proben und Adern in diesem Gebiet, das bisher kaum exploriert wurde. Wir freuen uns darauf, dieses Zielgebiet mit neuen VTEM-Daten und geologischer Kartierung aus dem Jahr 2020 schnell weiter zu entwickeln und planen noch Bohrungen in diesem Jahr.Gordon Lam, Präsident und CEO von Etruscus führt weiter aus: Zu sagen, dass uns diese Ergebnisse begeistern, ist eine Untertreibung. Wir haben jetzt Schlüsselgebiete für die weitere Exploration identifiziert und wir sind äußerst zuversichtlich, den Nachweis bedeutender Mineralisierung von hochgradigem Silber und Gold zu erhalten.Die fachlichen Aspekte dieser Pressemeldung wurden von Dr. Dave R. Webb, Ph.D., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Das Unternehmen hat ein strenges Programm zu Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle eingeführt, um beste Methoden in der Probenahme mit Diamantbohrkernen und Oberflächengesteinsproben bis zu einem Gewicht von ca. 1 kg sicherzustellen. Die Proben und Bohrkerne des Unternehmens werden durch die vom Unternehmen unabhängigen MASA LABS mit Standorten in Terrance und Langley, BC, geprüft. Der Kern wird von den Bohrstellen zu Kernlagereinrichtung geflogen, wo Proben in 1 - 3 Meter Abschnitten genommen werden. Die Proben werden sodann in die Hälfte geschnitten, eine Hälfte ins Labor gebracht und die andere Hälfte vor Ort gelagert. Im Labor werden die Proben zu 70% in 2mm-Bruchstücke zerkleinert, eine 250g-Teilprobe wird so weit pulverisiert, dass mehr als 85% durch ein 75-Mikro-Sieb durchlaufen. MSA LABS führt die geochemische Analyse durch multielementare Aqua-Regia-Digestion, ICP-MS Paket (IMS-111). Gold wird durch die Brandprüfungsmethode FAS-114 geprüft. Höhere Goldwerte (>3 g/t) werden durch Brandprüfung analysiert. MSA LABS bietet geochemische Labordienste für die Explorations- und Bergbauindustrie und ist ein nach ISO 7025 (Prüfung und Kalibrierung) and ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) akkreditiertes Labor. Zusätzlich zum internen Qualitätssicherung--/Qualitätskontrollprogramm des Labors führte das Unternehmen 10% laborzertifizierte Standards, Leerproben und Feldduplikate in das Probenahmeverfahren ein.* Schürfproben werden gezielt ausgewählt und entnommen und sind daher nicht repräsentativ für die Gesamtmineralisierung im Zielgebiet.** Etruscus kann historische Proben nicht verifizieren. Wir sehen die Proben nach unserem besten Wissen allerdings als genau an. Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.880 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. 