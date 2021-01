Peter Schiff zur US-Wirtschaft, Gold und Bitcoin

David Lin befragte vergangene Woche Peter Schiff, den Chef-Marktstrategen bei Euro Pacific Asset Management, zu seiner Einschätzung zur wirtschaftlichen Situation in den USA, zu Gold sowie zur rasanten Preisentwicklung von Bitcoin.Der Marktexperte erklärt, dass dass neue Stimulusprogramm Bidens lediglich ein Sedativum sei. Er rechne weiterhin mit einer steigenden Inflation und glaube, dass die Preise bereits viel stärker gestiegen wären, wenn die restliche Welt nicht als Puffer wirken würde. "Ich denke, [die Preise] würden viel schneller steigen, wenn nicht der Rest der Welt die Lücke zwischen dem, was wir produzieren und dem, was wir durch den Handel konsumieren, überbrücken würde, aber ich denke, das geht zu Ende. Die Chinesen und unsere anderen Gläubiger kaufen keine US-Staatsanleihen mehr", so Schiff.In Bezug auf Gold bleibt er weiterhin optimistisch und sieht für das gelbe Metall eine weitere starke Aufwärtsbewegung voraus. Derzeit vollziehe das Edelmetall eine Konsolidierung und bereits sich auf den neuerlichen Anstieg vor. Für Schiff ist Gold die ultimative Absicherung gegen Inflation.Bitcoin sieht der Experte nach wie vor kritisch. Seiner Meinung nach, sei die Kryptowährung nicht ansatzweise mit Gold zu vergleichen, sondern lediglich ein Ponzi-Schema. "Letztendlich wird Bitcoin kollabieren, und jede Nachfrage, die von Gold abgezwackt wurde, wird zu Gold zurückkehren. Die Bitcoin-Geschichte ist die einer Blase, es ist eine moderne Tulpenmanie, es ist Narrengold", so Schiff.© Redaktion GoldSeiten.de