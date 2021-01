Karora meldet 21% höhere Produktionsprognose für 2021 nach Rekordjahresproduktion von 99.249 oz

- Karora erreicht Rekord-Goldproduktion von 99.249 Unzen und Goldverkauf von 98.646 Unzen im Jahr 2020- Konsolidierter Kassenbestand zum Jahresende in Höhe von 79,5 Mio. C$, ein Anstieg um 18 % gegenüber dem dritten Quartal, abzüglich einer vorzeitigen Schuldentilgung in Höhe von 2 Mio. $ im vierten Quartal.- Konsolidierte Guidance 2021:o Produktion von 105.000-115.000 Unzen, eine Steigerung von über 20% im Vergleich zur Produktionsprognose für 2020.o All-in-sustaining-cost (AISC)1 von US$985-$1.085 pro Unze, eine Senkung um 8 % im Vergleich zur Kostenprognose für 2020 (in der Mitte) nach einem robusten Jahr mit signifikanten Kostensenkungen in Karoras australischen Betrieben und Unternehmensniederlassungen.- Erhöhung um 25% der Bohr- und Explorationsausgaben für 2021:o Bohr- und Explorationsbudget von 20 Mio. AUD, das auf HGO, Beta Hunt und Spargos verteilt werden soll.TORONTO, 19. Januar 2021 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, eine konsolidierte Goldproduktion von 99.249 Unzen für das Jahr 2020 aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben, womit die Mitte der Produktionsprognose für 2020 von 90.000 bis 95.000 Unzen um 7 % überschritten wurde. Die Goldverkäufe für das Jahr 2020 betrugen 98.646 Unzen. Im vierten Quartal 2020 betrug die Produktion 25.637 Unzen, das stärkste Produktionsquartal im Jahr 2020.Der konsolidierte Bargeldbestand von Karora stieg zum 31. Dezember 2020 auf 79,5 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 67,3 Mio. $ am 30. September 2020. Der Anstieg der Barmittel wurde durch eine vorzeitige Zahlung von $2 Millionen zur Reduzierung der Schulden des Unternehmens ausgeglichen.Karora freut sich auch bekannt zu geben, dass das Unternehmen für das Gesamtjahr 2021 eine konsolidierte Produktion von 105.000 bis 115.000 Unzen Gold bei durchschnittlichen All-in-Sustaining-Costs (AISC)1 von 985 bis 1.085 US$ pro Unze anstrebt.Das obere Ende der Produktionsprognose für 2021 stellt eine Steigerung von 21 % gegenüber dem oberen Ende der Prognose für 2020 dar (19 % Mitte zu Mitte). Die Kostenprognose für die Mitte des Jahres 2021 bedeutet eine Reduzierung um 8% im Vergleich zur Mitte des Jahres 2020. Die reduzierte AISC-Prognose spiegelt den anhaltenden Fokus von Karora auf Kostensenkungsinitiativen nach einem sehr erfolgreichen Jahr der AISC-Senkung im Jahr 2020 wider.Die konsolidierten Bohr- und Explorationsausgaben für HGO, Beta Hunt und Spargos für das gesamte Jahr 2021 sollen sich auf etwa 20 Mio. AUD belaufen, doppelt so viel wie die ursprüngliche Prognose für 2020 und 33 % höher als die revidierte Bohr- und Explorationsprognose für 2020 (siehe Karora-Pressemitteilung vom 10. September 2020). Das Budget wird für weitere Ressourcendefinitionsbohrungen und Explorationen auf allen drei Grundstücken verwendet werden. Die Erhöhung des Bohr- und Explorationsbudgets ist auf den Erfolg von Karora im Jahr 2020 zurückzuführen, die konsolidierten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven um 334 % auf 1,33 Mio. Unzen Gold und die gemessenen und angezeigten Ressourcen um 167 % auf 2,52 Mio. Unzen zu erhöhen (siehe Karora-Pressemitteilung vom 16. Dezember 2020 für weitere Details). Karora hat eine Reihe von hochwertigen Explorationszielen, die für Explorationsbohrungen im Jahr 2021 auf seinem +1.800 qkm großen Landpaket vorgesehen sind.Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Ich freue mich sehr, für das Gesamtjahr 2020 eine Produktion von knapp 100.000 Unzen zu melden, womit wir das obere Ende unserer Produktionsprognose für 2020 in unserem ersten vollen Produktionsjahr mit unserer Higginsville-Mühle deutlich übertroffen haben. Ich freue mich auch, dass wir das Jahr 2020 sehr stark beendet haben, indem wir 25.637 Unzen produziert haben, was unser bestes Quartalsergebnis im Jahr 2020 war.Im vierten Quartal haben wir unsere Barmittel um mehr als 12 Mio. US-Dollar aufgestockt, abzüglich einer vorzeitigen Schuldentilgung in Höhe von 2 Mio. US-Dollar, wodurch sich unsere Barmittel zum 31. Dezember 2020 auf insgesamt 79,5 Mio. US-Dollar erhöhten.Für das Jahr 2021 gehen wir von einer Goldproduktion aus, die etwa 20 % über der Prognose für 2020 liegt, während die AISC1 um etwa 8 % niedriger sein werden. Wir gehen davon aus, dass die Goldgehalte im Laufe des Jahres ansteigen werden, da wir beginnen, in höhergradige Gebiete bei Higginsville Central vorzudringen und mit der erwarteten Aufnahme des Abbaus auf dem hochgradigen Projekt Spargos im zweiten Quartal. Infolgedessen wird der Anstieg der Goldproduktion und der Goldgehalte im Jahr 2021 voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.Im Jahr 2020 konzentrierte sich Karora darauf, beide Betriebe zu stabilisieren und eine zuverlässige, langfristige Produktionsbasis zu schaffen. Mit einer erfolgreichen Basis sind wir nun für signifikantes Produktionswachstum gerüstet und freuen uns darauf, unseren organischen Wachstumsplan in den kommenden Monaten umzusetzen. 2020 war sicherlich ein transformatives Jahr, aber wir glauben, dass wir gerade erst an der Oberfläche unseres Wachstumspotenzials kratzen und ich freue mich auf ein noch besseres Jahr 2021 für Karora."1. Non-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen in der MD&A von Karora vom 12. November 2020 enthalten. Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Reduzierung der Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mtpa, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer 4 km langen Streichlänge in mehrere Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche Gold-Mineralressource und -Reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das voraussichtlich im Jahr 2021 mit dem Abbau beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentriert. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR gehandelt. Karora-Aktien werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.karoraresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Zeitplans für den Abschluss der technischen Studien, der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognose und des Potenzials der Mine Beta Hunt, der Goldoperation Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos sowie des Zeitplans für die Produktion auf dem Goldprojekt Spargos.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das notwendige Geld aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich der jüngsten Annual Information Form, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.