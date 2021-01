Citibank bleibt bullisch

In Ihrer wöchentlichen Veröffentlichung "Weekly FX Insights" hat Citibank Wealth Management seine Prognosen zur Goldpreisentwicklung aktualisiert. Die Analysten erklären, dass die Goldrallye in diesem Jahr zwar gebremst werden könnte, aber prinzipiell weiter anhalten sollte."Ein wirksamer und breit verteilter COVID-19-Impfstoff und eine deutliche Erholung des globalen Wachstums im Jahr 2021 sollten den säkularen Goldmarkt-Bullenzyklus verlangsamen – aber nicht beenden –, solange die Fed an der unteren Nullgrenze ausreichend dovish bleibt", heißt es in dem Bericht vom Montag.Man gehe aktuell davon aus, dass Gold in den nächsten sechs bis zwölf Monaten bis auf 2.325 USD je Unze steigen könnte. Die Prognose für das Kalenderjahr liegt nun bei 2.100 USD.© Redaktion GoldSeiten.de