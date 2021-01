US-Staatsanleihen: Die größten Auslandsgläubiger im November 2020

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zu den Reserven der US-Staatsanleihen per Ende November 2020. Diesen Daten zufolge reduzierte Japan, der größte Auslandsgläubiger, seine Bestände im vierten Monat in Folge. Die Nummer 2, China, stockte indes auf.Japan lag mit Staatsanleihen im Wert von 1.260,8 Milliarden US-Dollar auch weiterhin auf Platz 1 der größten Auslandsgläubiger der USA. Das asiatische Land hatte seine Reserven von 1.269,5 Milliarden US-Dollar im Oktober reduziert.China erhöhte derweil seinen Bestand an Anleihen; das Reich der Mitte besaß per Ende November US-amerikanische Schuldtitel im Wert von 1.063,0 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 1.054,0 Milliarden US-Dollar im Vormonat.Der drittgrößte Auslandsgläubiger, das Vereinigte Königreich, verringerte seinen Bestand von 442,8 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 420,3 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de