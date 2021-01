Andy Schectman: Das große Erwachen bei Gold

Andy Schectman, der Präsident von Miles Franklin, sprach kürzlich mit Charlotte McLeod von The Investing News Newtwork über Entwicklungen am Goldmarkt.Rückblickend erklärt Schectman, dass die Goldinvestmentnachfrage im vergangenen Jahr beispiellos hoch ausgefallen sei. Besonders Menschen, die bislang nicht in Edelmetalle investiert waren, hätten Gold gekauft. Er spricht von einem "großen Erwachen". Im mehr Menschen erkennen ihm zufolge, dass etwas nicht stimme und erwerben aus Angst Gold und Silber.Dem Branchenexperten zufolge dürften die starken Goldkäufe auch weiterhin anhalten. Seit dem Jahr 2017 habe sich etwas in der Wahrnehmung verändert. Damals hatten einige Länger, darunter Deutschland, begonnen, ihre im Ausland lagernden Goldreserven ins eigene Land zurückzuholen. "Im Jahr 2018 gingen die Zentralbanken von Nettoverkäufern von Gold im Jahr zuvor dazu über, mehr Gold zu akkumulieren als zu irgendeinem Zeitpunkt in den vorangegangenen 60 Jahren zusammen – aus dem Nichts. Das war sehr interessant", so Schectman. 2019 brachte noch mehr Goldkäufe, und im April desselben Jahres stufte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Gold wieder als "Tier-1-Asset" ein, zuvor galt es als "Tier-3-Asset".Und eben diese Entwicklungen sollten Anleger hellhörig werden lassen: "Schauen Sie sich an, was die großen Männer und Frauen seit 2017 tun – reichlich Gold und Silber kaufen, es physisch in Besitz nehmen, es von den Börsen abziehen, es der US-Notenbank und der Bank of England wegnehmen. Sie heben es auf einen Tier-1-Status", zählt er auf. "Es passieren Dinge und wir bekommen die Informationen nicht, und das ermöglicht es dem Big Money, sich zu positionieren."© Redaktion GoldSeiten.de