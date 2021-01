Gold versus Bitcoin

[Dies war ursprünglich ein Auszug aus einem Artikel, der auf tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Deuten der rapide Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang des Goldpreises in den letzten Monaten an, dass Bitcoin Gold die Nachfrage entzieht? Die kurze Antwort lautet nein, weil die Performance des Goldes ohne Bezug auf Bitcoin Sinn macht. Eine längere Antwort setzt eine Diskussion über die Unterschiede zwischen Gold und Bitcoin voraus.Die Unterschiede zwischen Gold und Bitcoin sind offensichtlicher als ihre Ähnlichkeiten. Keines wird gemäß der einzig praktischen Definition des Begriffs (allgemeines Zahlungsmittel) als Geld angesehen. Vor allem relevant ist die Tatsache, dass die Nachfrage nach dem Halten von Geld (und somit Gold) während "Busts" tendenziell steigt und während "Booms" üblicherweise fällt. Eine Folge ist deshalb, dass sich Gold allgemein nicht gut entwickelt, wenn der Aktienmarkt "blubbert."Im Gegensatz dazu ist Bitcoin ein illiquider Rohstoff, weil er genau das ist. Kein Geld oder weitreichend verwendete Währung wurde in der Geschichte jemals auf dieselbe Art und Weise gehandelt wie Bitcoin und es ist vernünftig, anzunehmen, dass dies auch niemals der Fall sein wird.Der spektakuläre Anstieg des Bitcoin-Preises in den vergangenen 10 Monaten hängt mit der Blase zusammen, die sich am Aktienmarkt bildete sowie den dazugehörigen, spektakulären Zunahmen der Aktienkurse von Unternehmen, in die sich die Öffentlichkeit verliebt hatte. Offensichtlich ist Tesla (TSLA) ein solches Unternehmen. Der untere Chart vergleicht den Bitcoin-Preis mit dem Tesla-Aktienkurs.Bitcoin "blubberte" 2020 gemeinsam mit dem Aktienmarkt. Außerdem "blubberte" er 2017 mit dem Aktienmarkt. Und hätte es ihn damals schon gegeben, dann hätte er sicherlich auch mit dem Aktienmarkt von 1999 bis 2000 "geblubbert." Währenddessen nimmt der Wunsch, Geld oder Gold zu halten, ab, wenn der Preis der spekulativen Assets real betrachtet in die Höhe schnellt. Wer möchte schon Gold besitzen, wenn die Geschichte des vergangenen Jahres, der letzten 5 Jahre oder 10 Jahre "beweist," dass es Ihnen besser ergehen wird, wenn Sie QQQ (NASDAQ 100 ETF) besitzen würden?Es ist wahrscheinlich, dass der Goldpreis seine nächste, mittelfristige Entwicklung beginnen wird, wenn sich der Bitcoin-Preis nahe eines wichtigen Hochs befindet. Nicht weil Bitcoin Gold die Nachfrage entzieht, sondern weil wahrscheinlich ein Hoch des Bitcoin-Preises zeitgleich mit einem Hoch der allgemeinen Spekulation sowie einem Einbruch des Wunsches, Bargeldreserven zu halten, auftreten wird.Wir könnten uns noch immer einige Monate von einem wichtigen Hoch der allgemeinen Spekulation entfernt befinden, also ist es derzeit besser, "Long" gegenüber Verbrauchsrohstoffen und spekulativen Assets zu sein, als "Long" gegenüber Gold.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 20. Januar 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.