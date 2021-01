Peter Schiff: Wie würde er die USA retten?

Die USA bewegen sich weg von den freien Märkten und hin zu einem sozialistischeren Modell. Der Dollar verliert immer mehr an Wert und das Vermögen der US-Amerikaner erodiert mit der Zeit. Dies erklärt Peter Schiff in seinem jüngsten Gespräch mit David Lin von Kitco News.Der Chefmarktstratege von Euro Pacific Asset Management ist der Meinung, dass die Regierung versuche, ihre Probleme durch immer größere Schulden in den Griff zu bekommen – ein aussichtsloses Unterfangen. Wäre er selbst Präsident, würde er die bestehenden Gesetze loswerden und Vetos gegen sämtliche Ausgaben einlegen, um die Regierung zu zwingen, ihre Ausgaben zu kürzen.In Bezug auf den Aktienmarkt erklärt Schiff, dass sich nicht der gesamte Markt in einer Blase befinde, sondern bestimmte Sektoren, wie beispielsweise Technologie, massiv hoch bewertet seien. Angesichts des sinkenden Dollars, den er als Risikoanlage ansieht, und der Tatsache, dass die USA auf dem Weg zu einer sozialistischen Wirtschaft seien, habe er verstärkt in die Schwellenländer investiert. Letzlich erwarte er auch eine gute Performance der Goldaktien.Weiterhin rechnet der Marktexperte damit, dass der Rohölpreis in diesem Jahr auf 100 USD steigen könnte, da die Kosten für die heimische Förderung durch den "Green New Deal" zunehmen werden.© Redaktion GoldSeiten.de