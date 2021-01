Goldpreiszunahmen besonders in der ersten Jahreshälfte  Standard Chartered

Gold sollte in diesem Jahr neue Höchststände erreichen, wobei der Großteil des Anstiegs bereits in der ersten Jahreshälfte verzeichnet werden dürfte. Dies geht laut Kitco News aus einem Bericht von Standard Chartered hervor."Wir bleiben Gold gegenüber positiv gestimmt und erwarten, dass die Preise erneut die Schwelle von 2.000 USD/Unze erreichen und neue Höchststände verzeichnen werden", so die Edelmetallanalystin Suki Cooper. "Wir glauben, dass der Großteil der Preissteigerungen bei Gold in der ersten Jahreshälfte erfolgen wird." Das gelbe Metall könnte demnach der Bank zufolge im ersten Quartal 1.930 USD je Unze erreichen und im zweiten Quartal auf 2.075 USD steigen.Laut Cooper werden Anleger angesichts eines voraussichtlich schwächeren US-Dollars, negativer Realrenditen, eine akkommodierenden Geldpolitik, anhaltender Stimuli und steigender Inflationserwartungen weiter in Gold investieren.Ein entscheidender Faktor dürfte 2021 die Entwicklung der Gold-ETF-Bestände sein. Risiken für Gold sieht die Bank in einer plötzlichen Reduzierung der quantitativen Lockerungen und einer schnellen Ausweitung der Covid-Impfungen, da dies das Vertrauen der Anleger in eine Erholung der Wirtschaft steigern würde.© Redaktion GoldSeiten.de